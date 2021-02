Hast du den “Schneemond” verpasst? Hier ist, wann und wo er dieses Wochenende wieder zu sehen ist – NBC Chicago

Hast du letzte Nacht den “Schneemond” verpasst? Es gibt zwei weitere Möglichkeiten, den Anblick zu fangen.

Der zweite Vollmond des Jahres, bekannt als „Schneemond“, wird an diesem Wochenende in der Region Chicago sichtbar sein.

Hier ist wann und wo es zu sehen ist.

Wann kann ich den “schneebedeckten” Mond sehen?

Obwohl die höchste Mondbeleuchtung am Samstag um 2:17 Uhr morgens war, kann der Mond laut NBC 5-Meteorologe jede Nacht bis Sonntag gesehen werden.

Wo soll ich nach dem Mond suchen?

Der „Schneemond“ wird wahrscheinlich am Nachthimmel nach Osten sichtbar sein. Nach den neuesten Prognosemodellen sollte der Himmel im Allgemeinen klar sein und von Samstagabend bis Sonntagmorgen eine leichte Regenwahrscheinlichkeit bestehen.

Warum nennen wir es den “Schneemond”?

Der “Schneemond” hat seinen Namen vom Farmer’s Almanac, der besagt, dass normalerweise im Februar starker Schneefall auftritt. In den USA war der Februar laut Meteorologen immer der schneereichste Monat.

Andere Februar-Vollmonde wurden treffend als Murmeltiermond bezeichnet, der Anfang Februar fällt, zusammen mit dem Weißkopfseeadlermond und dem Schwarzbärenmond.

Der Vollmond wurde vom Stamm der Cherokee auch als “hungriger Mond” bezeichnet, da das Essen im Februar aufgrund von übermäßigem Schnee knapp war, sagte NBC-Team 5 Storm.

Während ein Großteil des Februar starken Schneefalls verursachte, werden an diesem Wochenende Sonnenschein und wärmende Temperaturen in der Region Chicago erwartet.

Die Temperaturen könnten am Samstag die niedrigen 50er Jahre erreichen, sagten Meteorologen von NBC 5 und brachten meist sonnigen Himmel und “Frühlings” -Bedingungen in die Region.

Gebiete nördlich von Chicago werden wahrscheinlich in den oberen 40er Jahren Hochs erleben, während Gebiete weiter südlich Hochs in den unteren 50er Jahren erwarten können.

Am Sonntag herrscht in der Region nach den neuesten Wetterberichten teilweise sonniger Himmel mit Gipfeln in den niedrigen 50er Jahren.