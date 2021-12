Hasenhuttl sagt, das Leben in England habe ihn in drei Jahren in Southampton verändert

Ralph Hasenhuttl feiert am Samstag drei Jahre als Southampton-Trainer bei Arsenal und gibt zu, dass das Leben in England ihn verändert hat.

Der 54-jährige Österreicher ist der dienstälteste Trainer der Saints in der Premier-League-Ära und verbrachte mehr Zeit an der Spitze als jeder andere in den sechs Jahren an der Spitze von Chris Nicholl zwischen 1985 und 1991.