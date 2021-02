Harvard-Wissenschaftler haben eine neue Sicht auf das, was Dinosaurier ausgelöscht hat

Harvard-Smithsonian-Zentrum für Astrophysik



Harvards umstrittenster Astronom Avi Loeb hat eine neue Weltraum-Rock-Theorie, die Dinosaurier auslöschte. Er sagt, es gibt Grund zu der Annahme, dass es von weiter kommt als bisher angenommen.

Loeb macht seit einigen Jahren Wellen, indem er dieses erste interstellare Objekt präsentiert Oumuamua könnte ein heikler Teil der Alien-Technologie sein von weit über unser Sonnensystem hinaus. Aber sein letzter Artikel hat nichts damit zu tun.

Amir Siraj, ein Student der Astrophysik an der Loeb University und in Harvard, schlägt in einem neue Studie am Montag in Scientific Reports veröffentlicht dass der Chicxulub Impactor, der die Herrschaft der Donnereidechsen beendete, vom Rand unseres eigenen Sonnensystems kam.

Die populäre Theorie des Verschwindens von Dinosauriern besagt, dass der Impaktor wahrscheinlich aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter stammt, aber Loeb und Siraj verwenden statistische Analysen und Gravitationssimulationen, um zu berechnen, dass mehr Erdimpaktoren aus der fernen Wolke kommen. Oort, wo die meisten Kometen mit langer Periode ihren Ursprung haben.

Die Berechnungen des Paares legen nahe, dass einige dieser Kometen auf ihrer Reise in das innere Sonnensystem deportiert werden könnten, mit möglicherweise katastrophalen Folgen.

“Das Sonnensystem wirkt wie eine Art Flipper”, Siraj erklärte in einer Erklärung. “Jupiter, der massereichste Planet, treibt ankommende langperiodische Kometen in Umlaufbahnen, die sie der Sonne sehr nahe bringen.”

Sogenannte Sungrazer-Kometen können dann durch die Schwerkraft der Sonne auseinandergerissen werden.

“Und vor allem besteht auf der Rückreise zur Oort Cloud eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass eines dieser Fragmente die Erde trifft”, sagte Siraj.



Untersuchungen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeiten eines solchen Aufpralls erheblich höher sind als bisher angenommen und dass die neue Aufprallrate dem Alter des Chicxulub-Einschlagkraters im Golf von Mexiko entspricht. Ein Kometenfragment aus der Oort-Wolke passt auch besser zum ungewöhnlichen Make-up des Impaktors als ein Asteroid näher zu Hause.

Noch wichtiger als die Lösung des Rätsels, was die Dinosaurier getötet hat, sagt Loeb, dass ein tieferes Verständnis des natürlichen Verkehrs aus dem Weltraum auch wichtig sein könnte, wenn ein potenzieller Impaktor unseren Planeten in Zukunft bedroht.

“Es muss ein unglaublicher Anblick gewesen sein”, sagte er, “aber wir wollen ihn nicht wieder sehen.”

