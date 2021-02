Australian Open: Kiwi Marcus Daniell und der österreichische Partner Philip Oswald ziehen sich im Viertelfinale zurück

Neuseelands Vertretung bei den Australian Open ist beendet.

Kiwi-Doppelspieler Marcus Daniell und sein österreichischer Partner Philip Oswald standen am Mittwoch im Viertelfinale der Herren im Doppel.

Daniell und Oswald, die gegen den fünften Samen und Titelverteidiger Rajeev Ram und Joe Salisbury antraten, verloren 7 (8) -6 (6) und 6-2 gegen Margaret Court Arena.

Daniell und Oswald, die im ersten Satz als erste dienten, gewannen alle ihre Service-Matches, um einen Tiebreaker für den ersten Satz aufzustellen.

Sie drückten die Titelverteidiger an den Draht, bevor sie den Satz im Tie-Break mit 8: 6 verloren.

Aber der zweite Satz war eine andere Geschichte, als die Titelverteidiger einen hohen Gang einlegten.

Ram und Salisbury brachen Daniells Aufschlag in Spiel 4 des zweiten Satzes, um eine kritische Pause einzulegen.

Salisbury und dann Oswald hielten die nächsten beiden Spiele fest, um das 4: 2 zu erreichen, bevor Ram seinen Aufschlag aufhielt, um dem Fünften einen besorgniserregenden 5: 2-Vorsprung zu verschaffen, was das Service-Spiel der Kiwis unter enormen Druck setzte das Spiel.

Daniell konnte sich nicht festhalten und gab Ram und Salisbury das Match und eine Halbfinale-Geburt, da ihre Titelverteidigung weiter an Fahrt gewinnt.

Daniell war der letzte Kiwi in Aktion, nachdem Ram und Salisbury am Montag in ihrer dritten Runde den Neuseeländer Michael Venus und den australischen Partner John Peers besiegt hatten.