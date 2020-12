Harter Wettbewerb: Angst vor dem Yahoo-Szenario: Wird Teslas Rating und Aufstieg in den S & P 500 das Ende bedeuten? | Botschaft

Aktien in diesem Artikel Indizes in diesem Artikel

?? Tesla wird am 21. Dezember 2020 dem S & P 500 beitreten

?? Die Anleger reagierten euphorisch auf die Nachrichten

?? Der Bloomberg-Experte sieht den Aufstieg als Anfang vom Ende

Der auf Elektrofahrzeuge spezialisierte US-Autohersteller Tesla hat in diesem Jahr bereits eine beeindruckende Entwicklung gestartet. Es ist noch nicht so lange her, dass die Firma aus Elon Musk war immer noch am Rande des Bankrotts. Der Tesla-CEO gab dies kürzlich selbst auf Twitter zu. Ihm zufolge war das Ende des Automobilherstellers während der Produktion des Modells 3 nur noch “etwa einen Monat” entfernt. Seitdem hat sich für den E-Spezialisten viel zum Besseren gewendet. In der letzten vierteljährlichen Präsentation für das dritte Quartal 2020 konnte Tesla zum fünften Mal in Folge einen Gewinn ausweisen und war mit seinen Lieferzahlen in diesem Jahr auch bisher überraschend positiv.

Dies spiegelte sich auch in der Entwicklung des Tesla-Aktienzertifikats wider, das in der Zwischenzeit sogar einem 1: 5-Aktiensplit unterzogen werden musste. Das Papier hatte nun so hohe Höhen erreicht.



Tesla steigt auf den S & P 500 auf

Die letzte Erfolgsbotschaft des Elektroautoherstellers war die Nachricht, dass Tesla am 21. Dezember 2020 in den hoch angesehenen US S & P 500 Index aufgenommen werden würde. Mit einer Marktkapitalisierung von jetzt 554 Milliarden US-Dollar ist das Elektroauto-Unternehmen auch kein Leichtgewicht. ist aber eines der wertvollsten Unternehmen im Index. Während die Nachricht über die Aufnahme in den S & P 500 von Tesla-Investoren euphorisch aufgenommen wurde, bezweifelt der Bloomberg-Kolumnist David Fickling, dass der Anstieg sowohl dem Anteil des Stromer-Herstellers selbst als auch dem Index zugute kommen dürfte.

Teslas hohe Bewertung ist schwer zu rechtfertigen

Im Gegenteil – seiner Meinung nach entspricht die Auflistung im breit angelegten Index einem “Game-Over”. Der Dreh- und Angelpunkt seiner Einschätzung ist die hohe Bewertung von Tesla-Aktien. Selbst wenn die Aktie in der Vergangenheit einen Teil ihrer hohen Volatilität verloren hat und es nicht mehr so ​​aussieht, als ob Tesla jeden Moment untergehen könnte, ist es “immer noch sehr schwierig, den Kurs der Aktie zu rechtfertigen”, wie Fickling in seinem Bloomberg sagte -Spalte schreibt. Das würden sie auch Kehrt zurück Wenn der Autohersteller nur “den breiteren Subindex der Automobilindustrie einholt” und selbst wenn die Schätzungen der Analysten richtig wären, dass er in den nächsten Jahren um 20 Prozent steigen könnte, würde Tesla nur ein Niveau erreichen, das für “normal” gehalten wurde eine Branche, die seit Jahren bei Investoren an Beliebtheit verliert “.



Dementsprechend hat die rasche Aktienentwicklung seiner Meinung nach wenig mit den fundamentalen Daten des Elektroautoherstellers zu tun und es ist “sehr schwer zu erkennen, wie Tesla diese Bewertung langfristig rechtfertigen wird”.



Parallel zu Yahoo?

In diesem Zusammenhang wird der Börsenexperte an den anfänglich kometenhaften Aufstieg des Internetunternehmens Yahoo im Jahr 1999 erinnert, der nur kurze Zeit später mit dem Platzen der Dotcom-Blase ebenso schnell und tief fiel. Es war jedoch nicht nur der Ausverkauf an den Aktienmärkten, der den Absturz von Yahoo besiegelte, sondern auch die wachsende Konkurrenz durch Konkurrenten, die zu dieser Zeit viel kleiner waren, wie Google. Fickling sieht hier ähnliche Parallelen zu Tesla, da derzeit im E-Car-Bereich viel los ist und immer mehr kleinere Wettbewerber an Dynamik gewinnen.



Der Aufstieg zum S & P 500 könnte aber nicht nur für die Aktie ein Problem sein. Mit seinem Yahoo-Vergleich möchte der Kolumnist auch darauf hinweisen, dass der Aufstieg von Yahoo zum S & P 500 nur wenige Monate später zu einem dramatischen Ausverkauf an den Aktienmärkten führte. Wenn Sie seinem Argument folgen, sollten die Anleger mit der Aufnahme von Tesla in den US-Index Alarm schlagen, schließlich laut einer Anekdote “, wusste der Vater von Präsident John F. Kennedy im Moment, dass es Zeit war, auszusteigen des boomenden Aktienmarktes im Jahr 1920, als der Junge, der seine Schuhe säuberte, ihm Aktien-Tipps gab “und weiter” Sie können ähnlich argumentieren, wenn führende Aktienindizes endlich einer aufstrebenden Aktie ihren Segen geben “- wie kürzlich bei Tesla .

