Harry Kane hat beschlossen, das Spiel in der Europa League zu verpassen, aber er und Gareth Bale müssen sich West Ham stellen, sagt Jose Mourinho | Fußballnachrichten

Jose Mourinho hat bekannt gegeben, dass Harry Kane darum gebeten hat, für Tottenhams Spiel gegen Wolfsberger am Donnerstag nicht in Betracht gezogen zu werden, sagte aber, dass er und Gareth Bale an diesem Wochenende gegen West Ham an den Start gehen würden.

Kane war nicht Teil des Spurs-Kaders, der nach Budapest gereist war – wo das Unentschieden verschoben worden war -, um im 32. Hinspiel der Europa League gegen den österreichischen Klub Wolfsberger anzutreten.

Der englische Kapitän hatte seit seiner Rückkehr von einer Knöchelverletzung im letzten Monat drei Spiele in sechs Tagen bestritten. Mourinho sagte, der Stürmer sei der Ansicht, dass seine langfristige Fitness besser durch die verpasste Reise nach Ungarn verbessert werden könne.

Spurs gelang es auch ohne Kane, einen 4: 1-Sieg zu erringen. Bale, der seit seiner Rückkehr von Real Madrid im vergangenen Sommer nur schwer zu beeindrucken war, registrierte ein Tor und half beim Sieg.

Der Stürmer aus Wales könnte nun bereit für einen seltenen Start in der Premier League sein, wenn West Ham am Sonntag Spurs live besucht Sky Sportsund Mourinho erwartet auch, dass Kane gegen seine Londoner Rivalen verfügbar sein wird.

Mourinho sprach über seinen Starstürmer und sagte: “[He is an] erfahrener Typ, der in der Vergangenheit Verletzungen hatte. Er kennt seinen Körper besser als jeder andere.

“Er weiß, dass ich möchte, dass er jede Minute eines jeden Spiels spielt, also geht es nie um die Wahl. Ich wollte mit der besten Mannschaft und den Spielern hierher kommen, die uns mehr Möglichkeiten geben könnten, das Spiel zu gewinnen und ein gutes Ergebnis zu erzielen, aber er traf die Entscheidung aufgrund seiner Gefühle.

“Sein Gefühl war, dass das Spielen dieses Spiels ein Risiko für die Anhäufung von Minuten nach seiner Verletzung darstellen könnte. Natürlich waren wir und die medizinische Abteilung mit ihm einverstanden, ihm die Gelegenheit zu geben, sich um seinen Zustand zu kümmern. aber ich glaube, am Sonntag wird er in Ordnung und bereit sein. “

Bale und Harry Kane könnten sich zusammen anstellen, wenn West Ham am Sonntag Tottenham besucht



Kanes Entscheidung, nicht zu spielen, kam nur eine Woche, nachdem Bale sich gegen Spurs ‘5: 4-Niederlage im FA Cup gegen Everton entschieden hatte.

Obwohl er gegen Wolfsberger beeindruckte, wurde er nur eine Stunde nach dem Sieg am Donnerstag ausgewechselt, aber Mourinho sagte, die Entscheidung spiegele seine Leistung nicht wider.

“Einer der Gründe, warum er in der 65. Minute das Feld verlassen hat, war der Versuch, ihn für das nächste Spiel zur Verfügung zu haben, denn eines der Dinge, die mit seinem Zustand nicht einfach sind, ist der Aufbau von Minuten”, erklärte er.

“Indem wir ihn in dieser Minute rausgenommen haben, haben wir es geschafft, ihn ein paar Meilen in seinen Beinen zu retten, und wahrscheinlich weiß ich, dass das Spiel am Sonntag um 12 Uhr stattfinden wird, aber ich glaube, er hat die Chance, das Spiel zu spielen.”

„Lass uns warten, er ist die Art von Spieler, dass seine Erfahrung, seine Gefühle eine sehr wichtige Sache sind, wie Harry Kane. Sie müssen diesen Spielern und ihrem Wissen über ihren Körper und ihre Gefühle vertrauen.

“Ich denke, für ihn war es wichtig, dass er spielt, aber nicht die 90 Minuten.”

Bale spielt wegen Karriere-Dämmerung nicht, sagt Agent

Gareth Bales Agent Jonathan Barnett glaubt, dass der Stürmer nicht regelmäßig in Tottenham spielt, da er sich dem Ende seiner Karriere nähert.

Bale hat in dieser Saison nur zwei Premier League-Spiele gestartet



Der 31-Jährige hat erst zwei der 23 Premier League-Spiele von Spurs bestritten, seit er von Real Madrid ausgeliehen nach Nord-London zurückgekehrt ist, und Barnett hat die Frage nach seiner Spielzeit an Trainer Jose Mourinho gerichtet.

Gefragt, warum Bale das nicht regelmäßig spielte Financial TimesBarnett sagte: „Er nähert sich dem Ende seiner Karriere. Wirklich, das muss man Mourinho fragen. “”

Barnett verteidigte auch Bales Rekord, der vier Real League-Trophäen und zwei La Liga-Titel mit Real Madrid umfasst.

“Wenn sie sagen” was ist mit ihm passiert? “Er hat im Ausland mehr Trophäen gewonnen als jeder britische Spieler in der Geschichte”, sagte Barnett.

“Er war finanziell sehr erfolgreich und hat genug Geld für den Rest seines Lebens. Er hat einen sehr guten Lebensstil, also ist ihm das passiert.”