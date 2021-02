Vor BlizzCons ​​Wahnsinn an Spielankündigungen an diesem Wochenende haben sich zwei von Blizzards Geheimnissen in Form eines Lecks eingeschlichen. Die beiden drehen sich um World of Warcraft: eins zum letzten Schattenlande Erweiterung, und eine andere für die World of Warcraft Classic Serveroption.

Im letzteren Fall das sehr beliebte von 2007 Beeindruckend Erweiterungspaket, Der brennende Kreuzzugwird mit dem verschraubt WoW Classic Option im Blizzard Launcher von “2021”. Die Nachrichten kommen von ein offensichtliches Leck der offiziellen BlizzCon-Pressemitteilungen, alle formatiert mit offiziellen Bildern und Beschreibungen der kommenden Ereignisse, wie sie von Reddit-Benutzern auf offiziellen Blizzard-Servern gefunden wurden Beeindruckend Gemeinschaft.

Wie mit 2019 offiziell Beeindruckend Vanille-Start, Der brennende Kreuzzug Wir werden uns daran erinnern, dass dieses Erweiterungspaket eine Menge Content-Drops enthielt, während Blizzard es am Laufen hielt, bevor es verkauft wurde. Zorn des Lichkönigs In der Zwischenzeit heißt es in dem von Blizzard durchgesickerten Dokument, dass die Aktualisierungsrate der Originalversion zurückkehren wird: “Der ursprüngliche Spielinhalt wird in Phasen mit einer von der WoW Classic Gemeinschaft. Bereite dich auf die Eröffnung des Schwarzen Tempels vor, bereite dich auf die Götter von Zul’Aman vor und versammle deine Verbündeten, um dich der Wut des Sonnenbrunnens zu stellen. “”

Da in dem Dokument keine Änderungen der Lebensqualität (QoL) erwähnt werden, müssen Sie wahrscheinlich mit den ursprünglichen Macken der Erweiterung Frieden schließen, obwohl dies durch ein besseres Gleichgewicht zwischen der Horde und der Allianz dank der Blutelfen und Draenei gefördert wird. Neu erschienene Rennen in dieser Erweiterung. Wenn dies genau der Ort ist, an dem Sie Ihre möchten Beeindruckend Erinnerungen, um über einen offiziellen Blizzard-Server zu leben, dann sind Sie im Himmel, zumal dies ein kostenloses Update für alle ist, die bereits bezahlen Beeindruckend Abonnement. In der Zwischenzeit, wenn Sie Ja wirklich Wenn Sie Vanille behalten möchten, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Vanille zu behalten WoW Classic Die Charaktere kehren zurück, um in einer Welt zu bleiben, die den Outland Kiss nicht kennt. (Wenn Sie Hilfe bei dieser Entscheidung benötigen, durchsuchen Sie sie möglicherweise Rückblick 2007 von Ars de TBC.)

Bieten Sie beide Optionen offiziell an Beeindruckend Server sind ein großartiger Indikator für Blizzards Engagement für die Verlockung, das Alte wieder zu erleben Beeindruckend Tage, auch wenn wir uns die Nostalgie von vorstellen müssen WoW Classic Spieler können mit dieser Erweiterung vermissen. Unsere Berichte über alternde Fans Beeindruckend Versionen werden auf privaten Servern wieder zum Leben erweckt. worauf Blizzard sich revanchierte, sicherlich nie angesprochen die Lichkönig oder Katastrophe Epochen.

Die andere Flucht in die Natur, z Schattenlande‘Das nächste Update zu “Chains of Domination” kam auch in Form einer durchgesickerten Blizzard-Pressemitteilung, die WoWHead geht runter mit vielen Bildern und Beschreibungen von dem, was kommen wird. Fans, die die neueste Erweiterung spielen, können irgendwann mit mindestens einem neuen Raid und Mega-Dungeon sowie anderen üblichen Erweiterungs-Patch-Optimierungen rechnen. Dieses Leck enthielt kein Veröffentlichungsdatum, aber wir sind uns nicht sicher, ob dies bedeutet, dass wir mit einem heimlichen Rückgang rechnen sollten, wenn das Update morgen angekündigt wird.