Häuser brennen, als massive Waldbrände die Evakuierung von sechs Gemeinden im Gebiet Jerusalems erzwingen

In der Stadt Ramat Raziel in der Nähe von Jerusalem brannten am Sonntag Häuser, als ein massiver Waldbrand Tausende von Bewohnern aus sechs Gemeinden zwang, ihre Häuser zu evakuieren, und Rettungsdienste kämpften, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Das Feuer, etwa 13 Kilometer (8 Meilen) westlich der Hauptstadt, schickte eine riesige Rauchwolke über die Stadt, die die Nachmittagssonne verdeckte. Der Feuer- und Rettungsbezirkskommandant von Jerusalem, Nissim Twito, sagte, das Feuer könnte das größte in der Region der letzten Jahre sein. Twito sagte, 60 bis 70 Feuerwehrteams und 12 Flugzeuge und Hubschrauber kämpften gegen die Flammen.

Ein 32-jähriger Feuerwehrmann wurde am Sonntagabend bei der Bekämpfung von Flammen in der Nähe von Shoresh verletzt und vor Ort behandelt, bevor er in mäßigem Zustand in das Ichilov Medical Center gebracht wurde.

Ein von Channel 13 zitierter namenloser Feuerwehr- und Rettungsbeamter sagte, das massive Feuer sei wahrscheinlich von Menschen verursacht worden. Der Beamte sagte jedoch, es sei noch nicht klar, ob es sich um Brandstiftung oder Fahrlässigkeit handelte.

Starke Winde in Kombination mit heißem, trockenem Wetter fachen die Flammen an und verbreiten das Feuer schnell. Einwohner von Beit Meir, Ksalon, Ramat Raziel, Shoresh, Sho’eva und Givat Ye’arim wurden aufgefordert, ihre Häuser vorsorglich zu evakuieren. Auch das psychiatrische Krankenhaus von Eitanim wurde von allen Mitarbeitern und Patienten evakuiert; zwei Patienten verschwanden während der Verlegung in andere örtliche Krankenhäuser. Polizeisprecher Eli Levi sagte dem Militärfunk, dass mindestens 10.000 Menschen aus ihren Häusern evakuiert worden seien.

Acht Löschflugzeuge und vier Hubschrauber versprühten Feuerschutzmittel, als Notfalleinheiten aus anderen Gebieten in das Gebiet strömten, um die lokalen Dienste zu unterstützen. Nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders Kan wurden mindestens drei Personen wegen Rauchvergiftung behandelt.

Lokale Beamte sagten am Sonntagabend, dass die Flammen in Beit Meir, Shoresh, Sho’eva und Ksalon weitgehend unter Kontrolle seien, das Feuer in Ramat Raziel und Givat Ye’arim jedoch noch brenne, teilweise aufgrund der heftigen Winde. Die Feuerwehr sagte, sie rechnete damit, über Nacht in der Gegend zu bleiben, um das Feuer zu bekämpfen.

Rettungsdienste an der Stelle eines Feuers, das am 15. August 2021 in einem Wald in der Nähe von Beit Meir außerhalb von Jerusalem ausbrach (Yonatan Sindel / Flash90)

Die Linien 395 und 3955, die die Region durchqueren, wurden wegen der Brände für den Verkehr gesperrt.

Verteidigungsminister Benny Gantz befahl dem Militär, den Feuerwehrleuten bei der Bekämpfung des Feuers zu helfen, teilte sein Büro mit.

Nach Angaben der israelischen Streitkräfte wurden Feuerwehrleute und Such- und Rettungstruppen des Heimatfrontkommandos sowie die Elite-Helikopter-Rettungsabteilung 669 in den Jerusalemer Hügeln westlich der Hauptstadt stationiert.

????????? Der riesige Waldbrand westlich von #Jerusalem jetzt. Tausende von Menschen werden auf ihrem Weg aus Dörfern und Gemeinden evakuiert. 10 Feuerwehrleute und Feuerwehrleute aus dem ganzen Land kämpfen gegen den außer Kontrolle geratenen Brand. #PrayforJerusalem pic.twitter.com/lBoGgpwMo1 – Eretz Israel (@EretzIsrael) 15. August 2021

“Auch eine Reihe von Flugzeugen wurden zu Aufklärungsoperationen in die Region geschickt”, teilte die IDF mit. Ein Polizeihubschrauber wurde ebenfalls entsandt, um die Luftangriffe zu unterstützen, teilte die Polizei mit.



Die National Emergency Management Authority hat eine Kommandozentrale eröffnet, um die Reaktion der Regierung auf das Feuer außerhalb Jerusalems zu koordinieren, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Die NEMA sagte, sie werde mit den verschiedenen Regierungsabteilungen und -behörden zusammenarbeiten, die an der Bekämpfung der Brände beteiligt sind, darunter das Ministerium für öffentliche Sicherheit, Feuerwehr- und Rettungsdienste, Krankenwagen, die IDF und die Polizei.

Der Minister für öffentliche Sicherheit, Omer Barlev, war am Ort des Brandes und traf sich mit dem Chef der Feuerwehr und der Rettungsdienste und den örtlichen Polizeikommandanten, um die Brandbekämpfungs- und Evakuierungsbemühungen zu koordinieren.

Rettungsdienste an der Stelle eines Feuers, das am 15. August 2021 in einem Wald in der Nähe von Beit Meir außerhalb von Jerusalem ausbrach (Yonatan Sindel / Flash90)

Griechenland bot Israel an, Hilfe zur Bekämpfung der Brände zu schicken, kurz nachdem israelische Löschflugzeuge zurückgekehrt waren, nachdem sie Griechenland geholfen hatten, seine eigenen Waldbrände zu kontrollieren.

Premierminister Naftali Bennett beendete die Sitzung des Sicherheitskabinetts am frühen Sonntag, um die Aufmerksamkeit auf den Umgang mit dem Feuer zu lenken. Nach Rücksprache mit Ministern, Polizei, IDF und Feuerwehrleuten sagte Bennett, die Bewohner würden aus ihren Häusern evakuiert, „wenn es irgendwelche Zweifel gäbe“, könnten sie dem Feuer im Wege stehen.

Der Ministerpräsident sagte auch, er werde abwägen, ob es notwendig sei, Hilfsangebote anderer Länder zur Brandbekämpfung anzunehmen.

Bewohner Jerusalems und Umgebung teilten Fotos der drohenden Rauchwolke, die die Stadt erreichte.

Feuer in Shoresh. Rauch über Jerusalem. Blick auf mein Haus pic.twitter.com/aoxi7hpp7J – Ruth Marks Eglash (@reglash) 15. August 2021

Das Umweltschutzministerium teilte mit, es kontrolliere die Luftverschmutzung in der Gegend aufgrund der hohen Rauchentwicklung, insbesondere im Südwesten Jerusalems. Das Ministerium teilte mit, dass die Luftqualität in der Hauptstadt am Sonntagabend trotz sichtbarer Rauchentwicklung auf einem akzeptablen Niveau geblieben sei.

Das Feuer am Sonntag war das zweite große Feuer in der Region in diesem Monat.

Ein Feuer am 3. August zwang auch Dutzende von Menschen, ihre Häuser zu evakuieren. Trotz der anhaltenden Hitzewelle sagte der örtliche Feuerwehrchef, dass das Feuer wahrscheinlich eher von Menschen als vom Wetter ausgelöst wurde.

Im Juni mehrere Brände brachen aus in Gebieten in der Nähe von Jerusalem, wo die Evakuierung von Häusern erzwungen wird, weil der Verdacht besteht, dass die Brände absichtlich von Palästinensern gelegt wurden.