Fr. Google-Mitarbeiter enthüllt, dass das Unternehmen den Nachrichtenalgorithmus geändert hat, um Präsident Trump ins Visier zu nehmen

Zum Presseraum

UPDATE UM 15:40 UHR PT – Sonntag, 15. August 2021

Ein Whistleblower von Big Tech hat sich zu den jüngsten Versuchen von Google geäußert, konservative Äußerungen zu zensieren. Zach Vorhies enthüllte Google und wie es seine Nachrichtenalgorithmen geändert hat, um Präsident Trump ins Visier zu nehmen.

In seinem neuen Buch “Google Leaks: A Whistleblower’s Expose” erklärt der ehemalige Google- und YouTube-Mitarbeiter, wie und wie der Big-Tech-Konzern seine Versuche feierte, die Wahrheit bei der Wahl 2016 umzuleiten.

„Eines der Dinge, die den meisten Leuten aufgefallen sind, war eine der Fragen des Publikums. Was Sundar Pichai gefragt hat, was Google bei den Wahlen 2016 am besten gemacht hat, worauf Sundar antwortete, dass es maschinelles Lernen verwendet, um Fake News zu zensieren “, sagte Vorhies.

Möchten Sie wissen, wie Google degradiert, deboost, entfernt, Schatten und Zensur verbannt… SIE? Hier in meinem Buch ist alles gut:https://t.co/kwn5siJo5w “Ein starker Fall gegen Google, der die Aufmerksamkeit der Leser verdient.” – Mitteilung von Kirkus. Wofür wurden Sie zensiert? pic.twitter.com/kk2PRcDdQv – Zach Vorhies (@Perpetualmaniac) 5. August 2021

Er erklärte auch, wie der Prozess während eines Interviews mit The Epoch Times funktionierte. Vorhies erklärte weiter, wie diese Klassifikatoren von Menschen mit Vorurteilen gebildet wurden, die auf ihrer Meinung nach falschen oder irreführenden Informationen beruhten. Klassifikatoren ermöglichen es Google, automatisch Inhalte zu filtern, von denen behauptet wird, dass sie der Wahrheit und ihrer politischen Rhetorik widersprechen.

Vorhies fügte hinzu, dass der Algorithmus von Google neue negative Trump-Geschichten mit alten verknüpfte, um sie länger an der Spitze ihrer Suchergebnisse zu halten. Abschließend enthüllte er den Versuch von Google, seinen Betriebscode neu zu schreiben, um viele Amerikaner daran zu hindern, sich an der nationalen Diskussion zu beteiligen.

KEINE NEUIGKEITEN MEHR: Senator Graham sieht sich nach der Abstimmung über die Infrastruktur der Volkszensur ausgesetzt