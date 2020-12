“Gut verdient”: Rafael Nadal begrüßt den Erfolg von Dominic Thiem im Jahr 2020

Tennis hatte aufgrund der Pandemie-Epidemie eine turbulente Saison 2020. Ein Name hat jedoch auf der ATP Tour eine evolutionäre Leistung erbracht. Der 27-jährige Österreicher Dominic Thiem schlug die Big Three und gewann seinen ersten Grand Slam-Titel bei den US Open 2020. In Anerkennung seines Talents gratulierte ihm Rafael Nadal, Nummer 2 der Welt, auf Instagram.

Die Abwesenheit von Roger Federer und Rafael Nadal in New York City hat den Fans einen Einblick gegeben, wie sich Tennis nach seiner Pensionierung verhalten könnte.

Leider wurde Novak Djokovic, die Nummer 1 der Welt, vom Turnier ausgeschlossen, weil er versehentlich einen Linienrichter getroffen hatte. Ohne die Big Three zeigten die beiden Spieler der neuen Generation, Thiem und Alexander Zverev, auf den Flushing Meadows ihr tadelloses Talent.

Neben seinem Erfolg bei den US Open belegte der Österreicher beim ATP-Finale zum zweiten Mal in Folge den zweiten Platz. Er wird nächste Saison als drittbester Spieler der Welt starten.

Vor dem Gewinn des Grand Slam war Dominic im Finale eines großen Turniers dreimal abgelehnt worden. Seine Gegner waren niemand anderes als Nadal (French Open 2018-19) und Djokovic (Australian Open 2020).

Auf dem Höhepunkt des Anlasses machte sich der Österreicher einen Namen in der Geschichte, indem er Grand-Slam-Sieger wurde. Insbesondere Thiem war zwei Sätze gegen den Deutschen. Beobachten Sie die Highlights Hier.

Rafael Nadal gratuliert Thiem erneut auf Instagram

Die Welt Nr. 3 hat 17 ATP-Titel gewonnen, darunter einen Grand Slam. Sein letzter Sieg, die US Open, wird als Meilenstein in der Tennisgeschichte in Erinnerung bleiben.

Viele Experten glauben auch, dass Dominic der Spieler ist, der die Herrschaft der Großen Drei beenden wird. Dominic ist auch der einzige Spieler nach Andy Murray, der die Big Three mindestens fünf Mal besiegt hat.

Aber nicht nur das Ergebnis hat den Österreicher berühmt gemacht. Unter den aktiven Spielern hat Thiem eines der vollständigsten Spiele auf der Tour. Seine Stärke, Präzision und Haltbarkeit übertreffen die eines jeden Spielers der nächsten Generation.

Daher ist es nur natürlich, dass auch Rafa Nadal vom österreichischen Ass beeindruckt ist. Nadal hat das Event aus gesundheitlichen Gründen des Coronavirus nicht gespielt. Trotzdem hat er den neuen Grand Slam-Champion immer wieder angefeuert.

Thiem hat kürzlich ein Foto von sich mit der Trophäe in seinem Haus in Österreich auf Instagram hochgeladen. Er hat das Bild „Welcome Home“ mit einem Titel versehen. Rafa antwortete: “Wieder Bravo und wohlverdienter Domi!”

Wenn ein 20-facher Grand-Slam-Champion Ihnen zu Ihrem ersten großen Triumph gratuliert, verdoppelt sich das Glück auf jeden Fall. Hoffentlich sehen wir 2021 ein noch dominanteres Thiem.

