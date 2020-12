Brief an eine junge Führungskraft

Teil eins: Trauma

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schrieb der österreichische Dichter Rainer Maria Rilke eine Reihe von Briefen an einen jungen Kadetten, der seine Meinung zur Qualität seiner Gedichte einholte. Diese Briefe ermutigten den jungen Dichter, ein Verständnis und eine Verbindung zu seiner inneren kreativen Seele zu entwickeln. Auf diese Weise konnte Rilke Themen untersuchen, die mit dem Bedürfnis nach Einsamkeit, den Beziehungen zwischen Kreativität, Natur und Sexualität und der Bedeutung eines erfüllten Lebens zusammenhängen. Obwohl es keine exakte Symmetrie gibt, schwingt die Bedeutung einiger dieser Themen in diesem Moment des Übergangs mit, und es ist an der Zeit, dass wir uns die Rolle der Führungskraft in der EU genauer ansehen Zukunft der Arbeit und die Entwicklung einer gesunden Unternehmenskultur in einer sich ständig verändernden Wirtschaft.

Sehr geehrte junge Führungskraft,

Die Welt nach der Pandemie wird voller Herausforderungen sein. Es ist an der Zeit, nicht nur zu überdenken, wie Sie Ihre Rolle sehen, sondern auch, wie Sie die Art des Geschäfts im Allgemeinen sehen. Im Moment müssen Sie diese Gelegenheit nutzen, um eine tiefere Bedeutung in der Arbeitswelt zu erkunden und die Beweglichkeit einer Organisation zu erkennen, sich neu zu definieren, um den Bedürfnissen dieser sich verändernden Welt gerecht zu werden. Während dieser ständige Entwicklungsstand nachteilige Folgen haben kann, ist es wichtig zu erkennen, dass Mitarbeiter auf allen Ebenen mit einem zugrunde liegenden Trauma in dieser bevorstehenden postpandemischen Welt zu tun haben. Als junge Führungskraft müssen Sie sich dieser neuen Narbe bewusst sein und bereit sein, mit gutem Beispiel voranzugehen, wie Sie diese schwierigen Zeiten am besten bewältigen können. Noch wichtiger ist jedoch, dass Sie erkennen müssen, dass die Tools, die Sie zur Navigation in der traditionellen Geschäftswelt erhalten haben, unvollständig sind. In dieser neuen Arbeitswelt wird der Wert menschlicher Beziehungen noch wichtiger. Von der Fähigkeit, verschiedene Teams zu führen, bis hin zum Management individueller Persönlichkeiten wird dies eine entmutigende Aufgabe sein. Während die Natur der Arbeit Schwierigkeiten hat, ihren Identitätssinn zwischen einer zentralisierten Arbeitsumgebung und der einer virtuellen Erfahrung zu finden, müssen Sie sich als junge Führungskraft Ihrer Rolle bei der Gestaltung der Arbeit bewusst sein Leben Ihrer Mitarbeiter und unterstützen Sie sie. Heilung als ein Weg, um ein kräftiges Geschäft wieder aufzubauen.

Als junge Führungskraft ist es wichtig, dass Sie eine gewisse Sensibilität für die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter entwickeln. Das Trauma, mit dem die Mitarbeiter in den letzten Monaten konfrontiert waren, anzuerkennen, ist von grundlegender Bedeutung, um Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen und einen Plan für weiteres Wachstum zu erstellen. Als junge Führungskraft müssen Sie verstehen, dass eine Organisation von ihren Mitarbeitern definiert wird. Diese Traumata wirkten sich sowohl auf das persönliche als auch auf das organisatorische Wachstum aus. Sie sollten jetzt Teil der Lösung sein. Sie haben die Werkzeuge, um mit verschiedenen psychologischen Problemen umzugehen, die sich auf den weiteren Fortschritt der Organisation auswirken. Die benötigten Werkzeuge finden sich nicht in Tabellenkalkulationen oder in der Wirtschaftsanalyse, sondern in etwas Nuancierterem, der Natur des menschlichen Verhaltens. Als junge Führungskraft ist es an der Zeit, dass Sie die Verantwortung dafür übernehmen, Ihrem Lebenslauf einen Heiler hinzuzufügen. Das Erlernen des Umgangs mit Traumata ist ein wesentlicher Bestandteil auf dem Weg zum Erfolg. Das Verständnis der Rolle unsichtbarer Behinderungen wie Depressionen, Angstzustände und posttraumatischem Stress unter anderem wird ein wesentlicher Bestandteil des Handbuchs für Führungsqualitäten des 21. Jahrhunderts sein. Die Rolle der Behinderung in der Wirtschaft ist nicht mehr auf die Bereiche Talentmanagement, Vielfalt und Inklusion sowie Humanressourcen beschränkt. Behinderung sollte vielmehr als Brücke zur Schaffung einer blühenden Unternehmenskultur und zur Heilung der Wunden gesehen werden, die die Coronavirus-Ära hinterlassen hat.

Als junge Führungskraft haben Sie viele Möglichkeiten, um Ihre Organisation so gut wie möglich zu verwalten. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um einen Schritt zurückzutreten und die aktuelle Geschäftslandschaft zu sehen und zu verstehen, dass der Wert Ihrer Person und die Rolle, die Sie spielen, etwas Größeres als Sie selbst beeinflussen. Mitarbeiter in dieser Zeit suchen mehr als nur einen Gehaltsscheck in ihrem Arbeitsleben, sie suchen einen Zweck. Wie können Sie in den Trümmern der Covid-19-Ära durchhalten und das Trauma der Vergangenheit überwinden, um ein neues Morgen zu entdecken? Sie haben die Wahl, eine neue Perspektive zu entwickeln und zu erkennen, dass Trauma Ihnen einen Weg der Entdeckung bietet, um ein effektiverer Führer zu werden.