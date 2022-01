Großbritannien warnt Russland vor Sanktionen gegen Oligarchen, falls die Ukraine angegriffen wird

Großbritannien warnt Russland vor möglichen Sanktionen gegen die Ukraine

Russland hat Truppen in der Nähe der Ukraine zusammengezogen

Das Vereinigte Königreich hat bereits Sanktionen gegen einige russische Einzelpersonen und Organisationen verhängt

Der Kreml sagt, dass die Sanktionen auf britische Unternehmen nach hinten losgehen werden

Johnson wird Putin sagen, er solle „vom Abgrund zurücktreten“

LONDON/MOSKAU, 31. Januar (Reuters) – Großbritannien forderte am Montag den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf, die Ukraine „zurückzudrängen“, und warnte davor, dass jeder Einmarsch zu Sanktionen gegen Unternehmen und Personen führen würde, die eng mit dem Kreml verbunden sind.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, die Androhung solcher Schritte, die die von einem hochrangigen US-Beamten beschriebenen Schritte nach einem Aufbau russischer Truppen in der Nähe der Ukraine widerspiegeln, würde einem Angriff auf russische Unternehmen gleichkommen. Weiterlesen

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete die britische Warnung als „sehr besorgniserregend“ und sagte, solche Äußerungen würden die Attraktivität britischer Investitionen untergraben und auf britische Unternehmen nach hinten losgehen.

„Man sieht oder hört nicht oft solche direkten Drohungen, Unternehmen anzugreifen“, sagte Peskov. „Ein Angriff eines bestimmten Landes auf russische Unternehmen impliziert Vergeltungsmaßnahmen, und diese Maßnahmen werden gegebenenfalls gemäß unseren Interessen formuliert.“

Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 ist London zum weltweit wichtigsten Zentrum für einen enormen Geldabfluss aus den ehemaligen Sowjetrepubliken geworden.

Putins Gegner haben den Westen wiederholt aufgefordert, hart gegen russisches Geld vorzugehen, obwohl russische Oligarchen und Beamte weiterhin ihren Reichtum in den luxuriösesten Reisezielen Europas zur Schau stellen.

Der britische Premierminister Boris Johnson wird die Ukraine besuchen und auch mit Putin telefonieren.

„Was ich Präsident Putin sagen werde, ist, wie ich bereits gesagt habe, dass ich denke, dass wir wirklich alle einen Schritt zurücktreten müssen, und ich denke, Russland muss einen Schritt zurücktreten“, sagte Johnson gegenüber Reportern.

LISTE DER RUSSISCHEN ELITE

Die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und Großbritannien haben Putin vor strengen Sanktionen gewarnt, falls Russland die Ukraine angreift, nachdem es Zehntausende Soldaten in der Nähe der Grenze aufgestellt hat. Weiterlesen

Ein Senior Biden-Administration Ein Beamter sagte, Washington und seine Verbündeten hätten eine Liste russischer Eliten in oder in der Nähe von Putins innerem Kreis erstellt, die mit Wirtschaftssanktionen belegt werden sollen.

„Die Personen, die wir identifiziert haben, befinden sich in oder in der Nähe von inneren Kreisen des Kremls und spielen eine Rolle bei der Entscheidungsfindung der Regierung oder sind minimal an der Destabilisierung des Verhaltens des Kremls beteiligt“, sagte der Beamte in Washington und sprach unter dem Deckmantel der Anonymität.

Die Vereinigten Staaten haben spezifische Sanktionspakete für qualifizierte russische Eliten und ihre Familienmitglieder entwickelt, und diese Bemühungen werden in Abstimmung mit US-Verbündeten und Partnern fortgesetzt, sagte der Beamte.

Russland bestreitet Pläne, die Ukraine anzugreifen, und fordert Sicherheitsgarantien, darunter ein Versprechen der NATO, Kiew niemals dem Bündnis beitreten zu lassen.

Die britische Regierung wird diese Woche neue Gesetze einführen, um den Umfang der Sanktionen zu erweitern, die sie gegen Russland verhängen kann, um eine Aggression gegen die Ukraine abzuschrecken, sagte Außenministerin Liz Truss am Sonntag. Weiterlesen

Sie sagte, London sollte in der Lage sein, „jede Firma anzugreifen, die für den Kreml und das Regime in Russland von Interesse ist“, und dass „es für Putins Oligarchen keinen Ort geben würde, an dem sie sich verstecken könnten“.

Bei einem Besuch in Ungarn sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace, es sei wichtig, die Krise zu entschärfen, da ein Krieg zu größerer Instabilität, höheren Treibstoffpreisen und Migrantenströmen führen würde.

Wallace sprach sich für die geplante Russlandreise des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban am Dienstag zu Gesprächen mit Putin aus und fügte hinzu: „Wir müssen dies entschärfen und das Recht der Ukraine auf Souveränität verteidigen.“ Weiterlesen

Großbritannien hat Sanktionen gegen rund 180 Personen und 48 Organisationen verhängt, seit Russland 2014 die Krim von der Ukraine annektierte. https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

Auf der Sanktionsliste stehen sechs Personen, die laut Großbritannien Putin nahe stehen: die Geschäftsleute Yuri Kovalchuk, Arkady Rotenberg und Nikolai Shamalov, der ehemalige KGB-Offizier Sergei Chemezov, der russische Sicherheitsratssekretär Nikolai Patrushev und der Chef des Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB) Alexander Bortnikov.

Die Sanktionen erlauben es Großbritannien, individuelle Vermögenswerte einzufrieren und Personen die Einreise nach Großbritannien zu untersagen.

Berichterstattung von Guy Faulconbridge, William James und Dmitry Antonov; herausgegeben von Michael Holden und Timothy Heritage

