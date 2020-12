Großer Müsli-Rückruf: Rückstände können schlimme Folgen haben

Ein Müslihersteller ruft sein Produkt zurück und warnt vor weiterem Verbrauch. Der Grund: Im Müsli wurden Rückstände gefunden, die auch als Desinfektionsmittel verwendet werden.

Dortmund – Desinfektionsmittel im Müsli – klingt beängstigend und niemand würde es freiwillig essen. In Eins Müsli Es wurden jedoch tatsächlich Rückstände entdeckt, die normalerweise für verwendet werden Desinfektion benutzt werden. Der Hersteller des betroffenen Produkts warnt vor dem weiteren Verbrauch und nennt das Müsli – sowie zwei weitere seiner Produkte – zurück.

Großer Müsli-Rückruf in ganz Deutschland: Auch Sesam betroffen

Die von erinnern betroffene Produkte ist a Müsli und verschiedene Samen mit Sesam vom Hersteller Meienburg GmbH & Co. KG. Die Produkte wurden in Supermärkten in ganz Deutschland verkauft. Speziell von erinnern sind betroffen:

“Friesisches Müsli Seesucht” (400 g, EAN 4009790008278) mit den Chargen / Mindesthaltbarkeit: 1217 / 05.06.2021

(400 g, EAN 4009790008278) mit den Chargen / Mindesthaltbarkeit: 1217 / 05.06.2021 “Sesam natürlich” (500 g & 1.000 g, EAN 4009790008902 & 4009790008919): 9732 / 21.09.2021, 9537 / 11.08.2021, 9157 / 02.06.2021, 8948 / 06.04.2021, 8934 / 01.04.2021, 8737 / 19.02.2021 und 8555 / 21.01.2021

(500 g & 1.000 g, EAN 4009790008902 & 4009790008919): 9732 / 21.09.2021, 9537 / 11.08.2021, 9157 / 02.06.2021, 8948 / 06.04.2021, 8934 / 01.04.2021, 8737 / 19.02.2021 und 8555 / 21.01.2021 “Geschälte Sesamkörner” (400 g, EAN 4009790008933): 9198 / 08.06.2021

Müsli-Rückruf: Hersteller erkennt toxische und krebserregende Rückstände

Das Problem mit Friesisches Müsli und das Sesambohne? Wie produktrueckrufe.de Der Hersteller Meienburg habe im Rahmen eigener Untersuchungen festgestellt, dass einige Produkte „einen erhöhten Gehalt an Rückständen von Ethylenoxid ausstellen “(noch mehr Rückrufe und Warnungen ist auf RUHR24.de verfügbar).

Die Chemikalie Ethylenoxid ist beim Einatmen nicht nur giftig und krebserregend, sondern wird unter anderem auch genannt Desinfektionsmittel zur Keimreduzierung verwendet. Symptome eines Vergiftung Mit Ethylenoxid sind laut Produktentwicklung.eu Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit und Erbrechen.

Müslihersteller warnt: Im schlimmsten Fall können giftige Rückstände zum Koma führen

Mit zunehmender Dosis kann es jedoch auch schwerer werden sanitär Beschädigung Kommen: Nach Einnahme einer hohen Dosis von Ethylenoxid Es kann Zuckungen, Krämpfe und sogar Krämpfe verursachen Komm schon Kommen Sie. Zusätzlich ist Ethylenoxid Reizung der Haut und der Atemwege.

Die Lunge kann sich noch Stunden nach dem Einatmen mit Flüssigkeit füllen und eins werden Lungenödem führen, berichtet produktwarnung.eu Außerdem. Aus dem weiteren Verbrauch der Muslis oder der Sesambohne sollte daher vermieden werden.

Großer Müsli-Rückruf: Rückstände werden tatsächlich als Desinfektionsmittel verwendet

Jeder, der eines der belasteten Produkte gekauft hat, kann es an die Verkaufsstelle zurücksenden und den Produktpreis erstatten lassen – auch ohne Quittung. Zum Anfragen Es gibt auch ein Team unter der Hotline 0 44 61/98 60 50 und unter der E-Mail-Adresse [email protected]

Video: Desinfektionsmittel in Schlagsahne und Keime in gehacktem Schweinefleisch

Endlich, das Müslimacher jedoch: „Dieser Vorfall betrifft nur die oben genannten Produkte. Meienburg nimmt die Produktqualität sehr ernst. “”

Noch vor wenigen Tagen warnte ein Bremer Bio-Hersteller vor giftigen und krebserregenden Rückständen im Müsli. Auch in diesem Müsli von Allos Hof-Manufaktur war Ethylenoxid hat sich bewährt.