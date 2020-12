Großbritanniens ansteckendster Stamm in Kanada bestätigt; Etwa 1 von 1.000 Amerikanern ist an COVID-19 gestorben

USA TODAY folgt den COVID-19-Nachrichten, als sich zwei Impfstoffe dem Kampf der USA gegen ein Virus anschließen, das seit dem ersten gemeldeten Tod im Februar mehr als 330.000 Amerikaner getötet hat. Aktualisieren Sie diese Seite weiterhin, um die neuesten Informationen zur Impfstoffverteilung zu erhalten, einschließlich der Frage, wer wo Impfstoffe erhält, sowie weitere Informationen zu COVID-19 über das USA TODAY Network. Abonnieren Sie unsere Coronavirus Watch Bulletin für Updates direkt in Ihren Posteingang, Treten Sie unserer Facebook-Gruppe bei oder scrollen unsere detaillierten Antworten auf Leserfragen für alles, was Sie über das Coronavirus wissen müssen.

In den Schlagzeilen:

►Kanadische Beamte haben die ersten beiden bekannten kanadischen Fälle einer ansteckenden Variante von COVID-19 bestätigt, die erstmals in Großbritannien identifiziert wurde. Der neue Stamm scheint ansteckender zu sein aber scheinen die Leute nicht kranker zu machen. Es wurde auch in mehreren anderen Ländern nachgewiesen, darunter Dänemark, Frankreich, Belgien, Australien und den Niederlanden.

► Am selben Tag, an dem die Welt 80 Millionen Fälle überstanden hat, hat die Zahl der Todesopfer in den USA 330.000 überschritten. Dies bedeutet, dass etwa 1 von 1.000 Amerikanern an COVID-19 gestorben ist.

► Die Arbeitslosenunterstützung für Millionen von Amerikanern, die Schwierigkeiten haben, über die Runden zu kommen, läuft am Samstagabend um Mitternacht aus – es sei denn, Präsident Donald Trump unterzeichnet eine Gesetzesvorlage zum Jahresende über staatliche Erleichterungen und Ausgaben. COVID. Diese Gesetzgebung war vor seinen plötzlichen Einwänden als selbstverständlich angesehen worden.

Papst Franziskus vermied am Samstag einen üblichen öffentlichen Auftritt nach Weihnachten in einem vatikanischen Palast mit Blick auf den Petersplatz, um seinen Beitrag zur sozialen Distanzierung während der COVID-19-Pandemie zu leisten. Stattdessen bietet er einen Segen und Bemerkungen im Fernsehen der Bibliothek des Apostolischen Palastes an.

►Die Länder der Europäischen Union haben ihre erste Lieferung des von Pfizer und BioNTech hergestellten COVID-19-Impfstoffs erhalten. Die Behörden planen, im Rahmen einer koordinierten Aktion am Sonntag die ersten Schüsse an die am stärksten gefährdeten Personen abzugeben. Aber ungarische Beamte ignorierten die Kampagne und begannen am Samstag mit der Verabreichung von Impfstoffen.

►California Gavin Newsom sagte in einem Video gepostet auf Facebook und Twitter dass sich die Zahl der wegen des Coronavirus ins Krankenhaus eingelieferten Kalifornier in 30 Tagen verdoppeln könnte, wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen.

►Südkorea, das zuvor erfolgreich mit der Coronavirus-Pandemie umgegangen war, hat in der Weihnachtswoche mit einem starken Anstieg der Fälle zu kämpfen: 1.241 allein am Weihnachtstag. Es ist der größte tägliche Anstieg, den das Land jemals gesehen hat.

►Dukes Frauenbasketballteam beendet seine Saison 2020-2021 nach nur vier Spielen aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Coronavirus-Pandemie. Die Schule kündigte Freitagabend an.

📈 Die heutigen Zahlen: Die Vereinigten Staaten haben mehr als 18,9 Millionen bestätigte Fälle von Coronavirus und 331.000 Todesfälle Daten der Johns Hopkins University. Globale Gesamtzahl: über 80 Millionen Fälle und 1,7 Millionen Todesfälle.

Hier ein Blick auf einige der Top-Storys von heute:

Gewählter Präsident Biden to Trump: COVID-Hilfsgesetz “muss jetzt unterzeichnet werden”

Tage nachdem Präsident Donald Trump vorgeschlagen hatte, dass er wahrscheinlich kein COVID-19-Hilfspaket in Höhe von 900 Milliarden US-Dollar unterzeichnen wird es sei denn, er erhöht die einzelnen Direktzahlungen auf 2.000 USDDer gewählte Präsident Joe Biden gab eine brennende Erklärung ab, in der er seinen zukünftigen Vorgänger für seinen “Verzicht auf Verantwortung” verurteilte.

“Es ist Boxing Day, und Millionen von Familien sind sich nicht sicher, ob sie über die Runden kommen können, da Präsident Donald Trump sich weigert, ein vom Kongress mit überwältigender, überparteilicher Mehrheit gebilligter Gesetzentwurf zur wirtschaftlichen Entlastung zu unterzeichnen “sagte er in einer Erklärung.

Biden führte die Folgen der Nichtunterzeichnung des Gesetzentwurfs auf, einschließlich der Beendigung eines Räumungsmoratoriums, des Mangels an Kleinunternehmen sowie der individuellen Hilfe und Finanzierung für die Verteilung von Impfstoffen Gesetz ist “kritisch” und “muss jetzt erlassen werden”.

Er räumte ein, dass dieses Paket nur ein „erster Schritt und eine Anzahlung“ für zukünftige Hilfe sei.

Einige Ureinwohner, die von COVID schwer getroffen werden, zögern, sich impfen zu lassen

Für viele bietet das Versprechen eines Impfstoffs Hoffnung und Erleichterung. Aber Josie Passes, ein Mitglied des Crow-Stammes aus Montana, ist sich seiner langfristigen Konsequenzen bewusst.

Obwohl Stammesgemeinschaften von COVID-19 im ganzen Land überproportional verwüstet wurden, ist Passes nicht die einzige, die sich zurückhält. Als Stämme beginnen, COVID-19-Impfstoffe zu erhalten und zu verteilen, zögern viele Stammesmitglieder, sich impfen zu lassen.

Einige befürchten, dass Ureinwohner als “Meerschweinchen” eingesetzt werden, während andere dem indischen Gesundheitsdienst nur ungern vertrauen. Einige fühlen sich unbesiegbar, da die Stämme verheerende Krankheiten wie Pocken und gewalttätige Massaker überlebt haben. Viele möchten lieber abwarten und die Wirkung des Impfstoffs beobachten, da immer mehr Menschen ihn erhalten.

Experten sagen, diese Skepsis sei berechtigt. Die Stämme haben Veräußerung, Inkompetenz und Brutalität seitens der Bundesregierung erfahren. Die Folgen dieser Vernachlässigung gehen über Generationen hinaus und manifestieren sich heute in systemischen Ungleichheiten, von denen viele durch die COVID-19-Pandemie weiter aufgedeckt wurden. Erfahren Sie hier mehr.

– Nora Mabie, Great Falls Tribune

Schwarzer Arzt stirbt an COVID-19, nachdem er über rassistische Behandlung im Krankenhaus berichtet hat

Ein schwarzer Arzt, der nach wochenlangem Kampf gegen das Virus an COVID-19 gestorben war, sagte, dies sei der Fall missbrauchte und verzögerte die richtige Pflege in einem Krankenhaus in Indiana wegen seiner Rasse. Dr. Susan Moore, 52, starb am 20. Dezember nach mehreren Krankenhausaufenthalten aufgrund von Komplikationen durch COVID-19, zuerst bei IU Health North und später in Ascencion-St. Vincent in Carmel, Indiana.

Seine Frustrationen über die Betreuung bei IU Health wurden in mehreren Updates auf Facebook vorgestellt. Die erste kam am 4. Dezember, als sie sagte, die Verzögerungen bei ihrer Behandlung und Diagnose seien auf die Farbe ihrer Haut zurückzuführen.

Unter Berufung auf die Privatsphäre der Patienten lehnte es ein Sprecher von IU Health ab, speziell über den Fall zu sprechen, teilte jedoch eine schriftliche Erklärung im Namen von IU Health North mit:

“Als Organisation, die sich für Fairness und die Verringerung von Rassenunterschieden im Gesundheitswesen einsetzt, nehmen wir Diskriminierungsvorwürfe sehr ernst und untersuchen jede Anschuldigung”, heißt es in der Erklärung. „Behandlungsoptionen werden häufig von medizinischen Experten aus verschiedenen Fachgebieten vereinbart und geprüft. Wir stehen zu dem Engagement und dem Fachwissen unserer Pflegekräfte und der Qualität der täglichen Versorgung unserer Patienten.

– Justin L. Mack und Holly V. Hays, Indianapolis-Star

Werden kleine Kinos eine langsame Ferienzeit überleben?

Die COVID-19-Krise hat die Besitzer von Kinos aller Größen am Boden zerstört, aber kleine unabhängige Besitzer spüren dies tiefer. In allen Ländern Eine Handvoll ist bereits dauerhaft dunkel geworden Laut der National Association of Theatre Owners (NATO) riskieren 70% der kleinen und mittleren Kinos, ihre Türen ohne Unterstützung des Bundes zu schließen.

Viele kämpfen unter anderem um private Vorführungen und Popcorn-Specials, um zu überleben. Ihr Verlust wäre ein Schlag für das amerikanische Kulturleben. Sie stellen eine Hauptquelle für ernstere und unabhängig produzierte Kunstfilme dar. Und in einer Zeit, die von eleganten Multiplexen geprägt ist, bieten ihre großen alten Theater, die mit Zelten geschmückt sind, oft die einzige Unterhaltung in kleinen Städten und auf dem amerikanischen Land.

Glücklicherweise steht die Erlösung am Horizont. Eine wenig beachtete Bestimmung des vom Kongress in dieser Woche verabschiedeten COVID-Hilfsgesetzes in Höhe von 900 Milliarden US-Dollar würde 15 Milliarden US-Dollar für kleine Theater, Shows, Theater und Museen bereitstellen. Eine Last-Minute-Lobbykampagne der NATO fügte Kinos und 5 Milliarden US-Dollar hinzu, um theoretisch ihre finanziellen Bedürfnisse zu befriedigen.

– Paul Davidson

Ihr Vater entwickelte den Polio-Impfstoff. Das denkt er über COVID-19.

Dr. Peter Salk erinnert sich vage an den Tag, an dem er 1953 gegen Polio geimpft wurde. Sein Vater, Dr. Jonas Salk, schrieb Geschichte, als er den Polio-Impfstoff an der Universität von Pittsburgh entwickelte und seine Familie impfte. sobald er es sicher und effektiv gefunden hat. .

Polio-Fälle erreichten ihren Höhepunkt in den frühen 1950er Jahren, aber es passierte jeden Sommer und behinderte jahrzehntelang durchschnittlich mehr als 35.000 Menschen pro Jahr, was nach Angaben der Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten manchmal zu Lähmungen und zum Tod führte. Beamte schlossen Schwimmbäder, Kinos, Vergnügungsparks und andere Hobbys, die natürlich mit Sommerferien einhergingen.

Der Impfstoff von Jonas Salk hat dazu beigetragen, Polio in den meisten Ländern der Welt zu beseitigen, was viele Menschen mit dem Coronavirus-Impfstoff erhoffen. Salk warnt jedoch davor, dass die Ausrottung der Kinderlähmung in den USA ein langer und schwieriger Weg gewesen sei, und er erwartet nicht, dass die Beseitigung von COVID-19 einfacher sein wird.

“Es wird ein langer Weg sein, sogar Menschen auf der ganzen Welt genügend Impfstoffe zur Verfügung zu stellen … dieses Virus respektiert keine Grenzen”, sagte Salk, Arzt und Teilzeitprofessor für Infektionskrankheiten an der Universität von Pittsburgh. , wo sein Vater den Polio-Impfstoff entwickelte. “Es fliegt auf dem Luftweg um die ganze Welt, und wenn dieses Virus nicht überall enthalten sein kann, wird es sich weiter ausbreiten und ein Problem darstellen.”

– Adrianna Rodriguez

Beitrag: Mike Stucka; Die Associated Press

Dieser Artikel erschien ursprünglich in den USA HEUTE: COVID-Nachrichten: Biden fordert Trump auf, ein Hilfspaket zu unterzeichnen; 80 Millionen Fälle