Epic Games Store macht einen Tag nach Weihnachten ein weiteres kostenloses Spiel

Epic Games Store bietet ein weiteres kostenloses Spiel an, dieses am Boxing Day. Das heißt, es ist nur bis 11:00 Uhr EST morgen verfügbar. Danach kehrt es zu seinem normalen Preis zurück. Wenn Sie jedoch vorher herunterladen, können Sie es nicht nur kostenlos abspielen, sondern es auch behalten und abspielen, wann immer Sie möchten, vorausgesetzt, Sie führen dasselbe Konto, mit dem Sie es heruntergeladen haben.

Bis morgen früh können alle Benutzer des Epic Games Store herunterladen Meine Zeit eine Portia, das letztes Jahr schließlich über den Entwickler Pathea Games und den Publisher Team17 Digital veröffentlicht wurde. Obwohl das Spiel kritisch etwas kurz ist, hat es es geschafft, eine ziemlich substanzielle Spielerbasis zu finden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat es eine “sehr positive” Steam-Nutzerbewertung, wobei 93% von über 22.000 Bewertungen das Spiel positiv bewerten.

Wie bereits erwähnt, lief das Spiel auf Metacritic mit der PC-Version von derzeit 73 nicht so gut. Das Spiel kostet jedoch im Allgemeinen 30 US-Dollar und bietet eine Menge Inhalt, was es ebenfalls zu einer großartigen Wahl macht. . eine sichere Abholung sein.

“Beginnen Sie ein neues Leben in der charmanten Stadt Portia”, heißt es in einem offiziellen Spielfeld. “Bringen Sie die vernachlässigte Werkstatt Ihres Vaters wieder in ihren früheren Glanz, indem Sie Aufträge erfüllen, Getreide anbauen und aufziehen.” Tiere und freundet euch mit den exzentrischen Bewohnern dieses schönen postapokalyptischen Landes an! “

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat der Epic Games Store das kostenlose Spiel von morgen nicht angekündigt, aber dank ein kürzlich aufgetretenes LeckWir wissen, was es sein wird. Für den 27. Dezember wird der Epic Games Store vertrieben Eine Nacht im Wald, ein weniger beliebtes Spiel, aber eine viel kritischere Erfahrung.

