Griechenland und die Türkei bekämpfen Hitzewellen und Brände während des europäischen Sommers mit extremen Wetterbedingungen

Griechenland steht vor einer der schlimmsten Hitzewellen seit Jahrzehnten und das Land bleibt in höchster Alarmbereitschaft, während es weiterhin Brände im ganzen Land bekämpft.

Einwohner der griechischen Hauptstadt Athen wurden gewarnt, wegen der schlechten Luftqualität nach einem Waldbrand in den nördlichen Vororten der Hauptstadt am Dienstag mit geschlossenen Fenstern drinnen zu bleiben. Die extreme Hitze hat das Kulturministerium gezwungen, die Akropolis und andere antike Stätten diese Woche von Mittag bis 17 Uhr vor Ort zu schließen.

Die griechische Feuerwehr teilte am Mittwoch mit, sie sei in den letzten 24 Stunden zu 78 Waldbränden gerufen worden. Ein Feuer auf der großen Insel Euböa, nordöstlich von Athen, brannte am Mittwoch schwer.

Auch in Teilen der Türkei brannten am Dienstag weiter Waldbrände, die von der extremen Hitze angeheizt wurden. Bei den Bränden in den Provinzen Mugla und Antalya seien am Dienstag mindestens acht Menschen ums Leben gekommen, berichtete die offizielle türkische Nachrichtenagentur Anadolu.

Die Hitzewelle in der Region folgt verheerende Brände letzte Woche in Spanien, Griechenland und der italienischen Insel Sardinien und weniger als einen Monat später katastrophale Überschwemmungen in Nordeuropa mehr als 200 Menschen getötet.

Experten sagen, dass außergewöhnliche Wetterereignisse wie Überschwemmungen in Deutschland, Belgien und den Niederlanden sowie die jüngste Hitzewelle und Waldbrände in Kanada und den USA ein Zeichen dafür sind Auswirkungen des Klimawandels

Dürren werden in Südeuropa häufiger und schwerer, und die Umwelt die Behörden haben gewarnt dass die Region den Auswirkungen des Klimawandels auf dem Kontinent am stärksten ausgesetzt ist.

CNN-Prognostiker sagten, die aktuelle Hitzewelle der Region werde mindestens bis Freitag andauern, mit einer Hitzespitze am Dienstag und Mittwoch für Griechenland. In Griechenland und der Westtürkei sollen die Temperaturen am Mittwoch wieder um bis zu 10 Grad über dem Durchschnitt auf über 40 Grad Celsius steigen.

Der Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), ein EU-Programm, sagte am Mittwoch, die Mittelmeerregion werde zu einem “Waldbrand-Hotspot” und warnte davor, dass bereits begonnene Brände große Mengen an Brandrauch in die Atmosphäre freisetzen.

„In der Türkei und Süditalien zeigen CAMS-Daten, dass die Emissionen und die Intensität von Waldbränden rapide zunehmen und auch Länder wie Marokko, Albanien, Griechenland, Nordmazedonien und der Libanon betroffen sind“, sagte er in einer Pressemitteilung.

“Auf Satellitenbildern, die das östliche Mittelmeerbecken von der Südtürkei aus durchqueren, sind deutlich Rauchwolken der Brände zu sehen.”

“Extrem schwieriges Feuer”

In Griechenland überschritten am Dienstag mehr als 200 Standorte die 40-Grad-Celsius-Marke. Die Höchsttemperatur von 47,1 ° C (117 ° F), die in Langadas in Thessaloniki aufgezeichnet wurde, war weniger als ein Grad von dem europäischen Allzeitrekord von 48,0 ° C, der 1977 in Athen, Griechenland, aufgezeichnet wurde.

Der griechische Wetterdienst warnte, dass die Brandgefahr am Mittwoch und Donnerstag weiterhin sehr hoch sei. “Die anhaltenden Hitzebedingungen in unserem Land haben die Entflammbarkeit von totem Brennstoff auf fast dem gesamten Territorium auf ein extrem hohes Niveau erhöht, was jede Verwendung von Feuer extrem gefährlich macht”, sagte er.

Das Feuer am Stadtrand von Athen ist weitgehend unter Kontrolle, aber es bleiben Befürchtungen, dass es wieder aufgenommen wird, teilten die Behörden mit.

Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis sagte am Mittwoch, es habe keine Todesopfer gegeben und das Notfallevakuierungssystem habe funktioniert. Er betonte, dass die nächsten Tage aufgrund der Hitzewelle entscheidend seien und alle wachsam bleiben sollten.

Nach Angaben der griechischen Feuerwehr wurden mehrere Wohngebiete evakuiert.

Als sich das Feuer am Dienstag nördlich der Hauptstadt ausbreitete, forderten die Behörden die Bewohner auf, die Athener Vororte Varimpompi, Adames und Thrakomakedones sowie das Olympische Dorf zu verlassen. Das Feuer bedrohte auch den Königspalast von Tatoi.

Feuerwehrleute kämpften auch auf den griechischen Inseln Kos und Euböa sowie auf der Halbinsel Peloponnes gegen heftige Brände, als einige Bewohner evakuiert wurden.

“Die Stunden sind kritisch und die Bedingungen, denen wir ausgesetzt sind, sind extrem gefährlich”, sagte der stellvertretende griechische Zivilschutzminister Nikos Hardalias am Dienstag. “Unser Land hat in den letzten Tagen ein extremes Wetterphänomen erlebt, eine der schlimmsten Hitzewellen der letzten 40 Jahre.”

Hardalias informierte Reporter über das Feuer in Athen am Mittwoch und sagte, eine erste Schätzung gehe davon aus, dass 76 Häuser und 27 Geschäfte schwer beschädigt worden seien. Mehr als 70 Menschen seien seit Dienstag mit Atemproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden, fügte der griechische Gesundheitsminister Vassilis Kikilias hinzu.

“Europäische Solidarität”

Die Europäische Kommission hat erklärt, dass sie unermüdlich daran arbeitet, Mobilisierung von Unterstützung für Feuerwehreinsätze in den am stärksten betroffenen Ländern. Zwei Löschflugzeuge werden am Mittwoch aus Frankreich in betroffene Gebiete in Italien geschickt, sagte er in einer Pressemitteilung, und zwei Löschflugzeuge aus Zypern unterstützen Griechenland.

Die Niederlande und die Tschechische Republik schicken Hubschrauber nach Albanien und Slowenien entsendet 45 Feuerwehrleute nach Nordmazedonien, fügte er hinzu.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen twitterte, sie beobachte die Lage mit großer Sorge. “Europäische Solidarität ist am Werk, um diese schrecklichen Brände zu bekämpfen. Wir sind bei Ihnen”, erklärte sie.

Nach Angaben des Emergency Response Coordination Center (ERCC) der Europäischen Kommission brennen im Osten und Nordosten Nordmazedoniens mehrere Waldbrände, die Evakuierungen aus der Stadt Kochani erzwingen.

Albanien hat in den letzten Wochen aufgrund anhaltend hoher Temperaturen mehr als 120 Brände erlitten, wobei die Region Vlora mit der kritischsten Situation konfrontiert ist, sagte der ERCC.

Der italienische Bauernverband Coldiretti sagte am Mittwoch, seine Analyse von Branddaten habe ergeben, dass sich die Großbrände im Sommer 2021 gegenüber dem historischen Durchschnitt von 2008 bis 2020 verdreifacht haben und Schäden in Höhe von mehreren Millionen Euro für Umwelt, Wirtschaft, Arbeit und Tourismus.

Die Brände haben Zehntausende Hektar mediterraner Wälder und Gestrüpp im ganzen Land verbrannt, sagte er und hinterließen tote Tiere und verkohlte Bäume, Olivenhaine und Weiden sowie Gebiete, die städtische Gebiete bedrohen.

„Die Lage ist sehr ernst“

Unterdessen kämpfte die Türkei am Dienstag gegen elf Brände in sechs Provinzen, twitterte Landwirtschafts- und Forstminister Bekir Pakdemirli auf seinem offiziellen Konto.

In den vergangenen sechs Tagen seien in der Türkei insgesamt 152 Brände in 32 Provinzen unter Kontrolle gebracht worden, sagte er.

Bei einer Pressekonferenz der Regierung in Marmaris sagte Pakdemirli, dass der Distrikt Marmaris in der Provinz Mugla eine Rekordtemperatur von 43,5 Grad Celsius bei einer sehr niedrigen Luftfeuchtigkeit von weniger als 10 % und einer Windgeschwindigkeit von 65 Kilometern pro Stunde (40 mph) erlebt habe.

In Antalya seien mehr als 2.000 Häuser beschädigt worden, in Mugla 347 weitere, sagte Innenminister Suleyman Soylu auf der Pressekonferenz.

Der Bürgermeister von Milas, einer Stadt im Südwesten der Türkei, sagte, die Flammen der anhaltenden Brände hätten am Dienstagabend in der Nähe eines Kraftwerks erreicht.

“Die Lage ist sehr ernst”, sagte Bürgermeister Muhammet Tokat. “Die Flammen haben sich einem Wärmekraftwerk genähert. Wenn möglich, sollte ein Flugzeug oder Helikopter mit Nachtsicht sofort auf das Gebiet gerichtet werden.”