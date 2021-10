Kritiker der muskulösen Manöver Saudi-Arabiens haben dem Königreich vorgeworfen, auf einen bereits verwundeten Libanon geschossen zu haben.

„Wenn ein libanesischer Minister etwas vage Kritisches über Saudi-Arabien sagt, reagiert er über und greift zu Kollektivstrafen, weil der Libanon schwach und arm ist und es leicht ist, ein Pferd zu treten, wenn es am Boden liegt“, Der Chef von The New Arab, einer panarabischen Publikation, schrieb auf Facebook. „Ich hoffe, dass der Libanon während meines Lebens frei und autonom wird, denn Würde ist das Kostbarste.

Ähnliche Kritik wie von Herrn Kordahi kommt auch von westlichen Politikern und Lobbyisten, die Saudi-Arabien vorwerfen, Tausende von zivilen Opfern zu verursachen, wahllos zivile Ziele zu bombardieren und einen Krieg zu verlängern, der den Jemen an den Rand einer Hungersnot getrieben und seine Infrastruktur zerstört hat und zerstörte seine Wirtschaft.

Ein Bericht der Vereinten Nationen vom September machte beide Seiten des Krieges verantwortlich – die von Saudi-Arabien geführte Koalition, die von Amerikanische Militärhilfe, und die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen – mit das Völkerrecht verletzen, indem es Zivilisten tötet. Er sagte, bei Luftangriffen der Koalition seien seit 2015 mindestens 18.000 jemenitische Zivilisten getötet oder verletzt worden, während die Huthis Wohnviertel, jemenitische Flüchtlingslager, Märkte und einen Flughafen bombardierten.

Der Druck auf Saudi-Arabien, den Krieg mit Präsident Biden zu beenden, nahm zu Einstellung der US-Militärhilfe im Februar zur Koalition. Aber die Huthi-Rebellen ein Waffenstillstandsangebot abgelehnt Saudis Anfang des Jahres und die Feindseligkeiten wurden fortgesetzt, zuletzt konzentrierten sie sich auf ein Gebiet namens Marib.

Die Zahl der Todesopfer stieg am Samstag weiter an, als ein Autobombenanschlag auf den Flughafen Aden im Jemen mindestens neun Tote und mindestens 29 Verletzte forderte, so ein Beamter des Gesundheitsministeriums, der darum bat, nicht genannt zu werden, da er dazu nicht befugt war . mit den Nachrichtenmedien sprechen.

Hwaida Saad und Asmaa al-Omar trugen Berichterstattung aus Beirut, Libanon, und Shuaib al-Mosawa aus Sana, Jemen, bei.