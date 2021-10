Das Happy Home Paradise-Update von Animal Crossing wird der „erste und einzige kostenpflichtige DLC“ des Spiels sein

Wir haben gehört wie Animal Crossing: Neue Horizonte wird bald seine bekommen letztes großes kostenloses Update, aber was Sie vielleicht auch nicht wissen, ist, dass die Happy Home Paradise-Erweiterung für das Spiel – das am selben Tag (5. November) erscheint – wird der “erste und einzige” kostenpflichtige DLC-Inhalt des Spiels sein.

Nintendo erklärte dies in der folgenden Erklärung gegenüber IGN:

„Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise führt ein neues Spielerlebnis ein, bei dem der Spieler dem Paradise Planning-Team beitritt und dabei hilft, den Traum seines Kunden zu verwirklichen.

“Dies ist ein wichtiges Update für Animal Crossing: New Horizons und bietet ein unverwechselbares und anderes Spielerlebnis. Daher war es sinnvoll, es als ersten und einzigen kostenpflichtigen DLC für Animal Crossing aufzunehmen. : New Horizons. “

Während das alles für kostenpflichtige DLCs ist, wird es in Bezug auf Updates wahrscheinlich noch einige “kleinere” Fixes geben, die in Zukunft (nachdem das letzte “Major” hereingekommen ist) veröffentlicht werden, um Fehler, Probleme und mehr zu beheben.

Es sollte beachtet werden, dass der DLC auch sein wird zugänglich für NSO “Expansion Pack”-AbonnentenWas halten Sie davon, dass Nintendo die kostenpflichtige DLC-Unterstützung für Animal Crossing: New Horizons so bald beendet? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar.