Die Olympischen Winterspiele in Peking sind nur noch eine Frage von Wochen und sollen im Februar 2022 stattfinden.

Spiele werden weltweit immer beliebter. Sie finden zu einer Zeit statt, in der die chinesische Wirtschaft stark im Aufwind ist und der politische Einfluss des Landes in der Welt zunimmt. Am Rande der Spiele wird es daher sicherlich zu bilateralen und multilateralen diplomatischen Engagements kommen, die zur erwarteten Unterzeichnung neuer Abkommen und zur Konsolidierung bestehender führen werden.

Aus diesem Grund scheint das jüngste schlechte Beispiel der Vereinigten Staaten für einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking keinen Erfolg gehabt zu haben. Allem Anschein nach ist der Aufruf zum Boykott von Spielen, um gegen Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen zu protestieren, aufgrund der verfügbaren Beweise auf taube Ohren gestoßen.

Tatsächlich hat einer der wichtigsten Verbündeten der Vereinigten Staaten in Europa, Frankreich, die weltweite Haltung gegenüber Boykottaufrufen für die Spiele gut zusammengefasst. Der französische Präsident Emmanuel Macron bezeichnete Washingtons Entscheidung, die Spiele zu boykottieren, als „unbedeutsam“. Dies ist eine vernichtende Aussage eines Landes, das Anfang 2022 die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt und als wichtiger Verbündeter der Vereinigten Staaten bekannt ist.

Vielleicht bleiben die unangenehmen Folgen von UKUS bestehen, als die USA und Großbritannien Frankreich rücksichtslos aus einem Milliarden-Dollar-Deal verjagten, um Atom-U-Boote für Australien zu bauen, um Chinas Dominanz in der Indopazifik-Region entgegenzuwirken.

Die EU debattiert unterdessen noch über eine gemeinsame Position zur Reaktion des Blocks auf den Aufruf zum diplomatischen Boykott der Spiele, was genau genommen bedeutet, dass geplante Leichtathletik-Nationalmannschaften weiterhin an den mit Spannung erwarteten Spielen teilnehmen werden, aber die Vereinigten Staaten tun dies nicht jede bedeutende Regierungsdelegation zu den Spielen entsenden.

Die EU wird den Boykottaufruf wohl nicht einstimmig annehmen. Die französische Regierung hat bereits das bevorstehende Treffen des achten chinesisch-französischen hochrangigen Wirtschafts- und Finanzdialogs angekündigt. Während die Aussichten Europas also über den Atlantik hinweg entschlossen nach Westen gerichtet bleiben, ist das dramatisch wachsende Interesse, nach Osten zu blicken, ungebrochen.

Ein kürzlich geführtes Telefongespräch zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Macron ließ kaum oder gar keinen Zweifel daran, dass Frankreich nicht bereit ist, kontroverse außenpolitische Positionen der USA zu Lasten seiner wirtschaftlichen Kernziele blind nachzuahmen. Am Ende ihres Telefonats sagte Macron, er hoffe, dass das umfassende Investitionsabkommen zwischen der EU und China in der ersten Hälfte des Jahres 2022, zu Beginn der halbjährlich wechselnden EU-Präsidentschaft Frankreichs, in Kraft treten werde.

Washingtons Politik der Eindämmung gegenüber Peking, durch die die Biden-Regierung aktiv versucht, ihr Netzwerk zu erweitern, um gleichgesinnte oder leichtgläubige Nationen in einem globalen Anti-China-Block zusammenzubringen, während die Angst vor einem „neuen Kalten Krieg“ wächst, wird wahrscheinlich scheitern, da Peking predigt ständig Multilateralismus im Gegensatz zu Washingtons Unilateralismus.

Darüber hinaus wollen immer mehr Länder aus offensichtlichen Vorteilen wirtschaftliche Verbindungen zu Peking knüpfen. Aber andererseits ist der Versuch, Geopolitik in den Sport zu bringen, wie die Vereinigten Staaten für den diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking eintreten, einfach ein gefährliches Spiel in einer Zeit, in der jeder sinnlose Versuch einer militärischen Konfrontation in einem Post-The Die internationale Ordnung des Zweiten Weltkriegs wird wahrscheinlich Nationen aufgrund von Atomwaffen auslöschen.

In keinem Krieg gibt es Sieger. Daher ist es die emblematische Philosophie von Nelson Mandela, immer zu versuchen, dem Frieden eine Chance zu geben. Der Aufruf von Präsident Xi, den reibungslosen Ablauf der Spiele nicht durch unnötige Politisierung der Olympischen Spiele zu behindern, hat eine solide logische Grundlage.

In einem kürzlichen Videotreffen zwischen Präsident Xi und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin wurde der Aufruf, die Politik aus dem Sport herauszuhalten, nachdrücklich wiederholt.

Präsident Putin sagte: „Ich habe keine Zweifel, dass die Olympischen Winterspiele auf höchstem Niveau stattfinden werden. China weiß, wie es geht (einschließlich) indem es jeden Versuch ablehnt, den Sport und die olympische Bewegung zu politisieren.

Die beiden Staats- und Regierungschefs haben außerdem öffentlich angekündigt, dass sie sich in Peking persönlich treffen werden, wo sie beide an der Eröffnungszeremonie teilnehmen werden, bevor sie ihre bilateralen Verpflichtungen am Rande der Olympischen Winterspiele fortsetzen werden. Ähnlich äußerte sich der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg, der jeden Aufruf zum Boykott der Spiele ablehnte: „Sportveranstaltungen wie die Olympischen Winterspiele zu politisieren scheint mir nicht sinnvoll.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Beziehungen zwischen Washington und Peking seit den Tagen der Regierung von Donald Trump ziemlich eisig sind. Der Trend setzte sich am Tag nach der Wahl von Präsident Biden zum Nachfolger von Präsident Trump fort. Die sporadische Verhängung einseitiger selektiver Wirtschaftssanktionen der USA gegen China löste einen angespannten Meinungsaustausch aus.

Geopolitische Differenzen, die auf ideologisch entgegengesetzten Ansichten beruhen, haben sich zu einem kleinen Wettrüsten entwickelt. Die Vereinigten Staaten nutzen weiterhin ihren traditionellen Würgegriff auf die EU und die NATO und nutzen die beiden Institutionen als Werkzeuge, um China und Russland zu konfrontieren sowie andere schwächere souveräne Staaten wie Syrien, Libyen, Afghanistan usw internationales Recht. .

Eine solche Politik ist gefährlich. In einer wahrhaft globalisierten Welt, in der die Nationen zunehmend miteinander verbunden und voneinander abhängig sind, dürfen die Überreste des Kalten Krieges nicht rücksichtslos von Kriegstreibern genutzt werden, um neue militärische Konflikte anzufachen und anzuheizen, in denen Hunderte Millionen Männer, Frauen und Kinder ihr Leben lassen müssen von unhöflichen politischen Führern auf der ganzen Welt.

Das 21. Jahrhundert hat dazu geführt, dass Amerikas unipolare Position in der internationalen Weltordnung durch den schnellen Aufstieg Chinas und das Wiedererstarken Russlands aus der Asche der ehemaligen Sowjetunion gestört wurde. Mögen die Politiker im Interesse der Frauen und Männer und anderer Sportler, die sehr hart trainiert haben, um im nächsten Februar in Peking zu konkurrieren, beiseite treten und sie in Ruhe die Olympischen Winterspiele genießen lassen, ohne von geopolitischen Spielereien behindert zu werden.