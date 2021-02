Gletscherbrüche in Nordindien; Flut tötet 3, 140 fehlen

LUCKNOW, Indien (AP) – Die indischen Behörden haben am Sonntag eine Suchaktion gestartet, nachdem ein Teil eines Berggletschers geplatzt war, was zu massiven Überschwemmungen von Wasser und Trümmern an zwei Dämmen führte und eine Reihe von Häusern beschädigte. Mindestens drei Menschen wurden getötet und 140 werden vermisst.

Die Überschwemmung wurde verursacht, als am Sonntagmorgen ein Teil des Nanda Devi-Gletschers in der Region Tapovan im nördlichen Bundesstaat Uttarakhand platzte. Ein Video, das von Beamten geteilt und von der Seite eines steilen Hügels aufgenommen wurde, zeigt eine Wasserwand, die in einen der Dämme eindringt und ihn mit geringem Widerstand in Stücke zerbricht, bevor sie weiter stromabwärts brüllt.

Das Wasserkraftwerk Rishiganga wurde zerstört, während das Wasserkraftwerk Dhauliganga beschädigt wurde, sagte Vivek Pandey, ein Sprecher der paramilitärischen Grenzpolizei der indisch-tibetischen Grenze.

Laut Pandey wurden drei Leichen in der Nähe eines Tunnels im Dhauliganga-Projekt gefunden, in dem mindestens 16 Arbeiter gefangen blieben. Weitere 140 Arbeiter aus beiden Fabriken wurden vermisst, sagte er.

Ravi Bejaria, ein Regierungssprecher, sagte, einige Häuser seien ebenfalls durch die Überschwemmungen beschädigt worden.

Beamte sagten, als der Gletscher zerbrach, schickte er eingeschlossenes Wasser hinter sich, zusammen mit Schlamm und anderen Trümmern, die den Berg hinunter und in andere Gewässer fielen. Es wurde eine Mitteilung herausgegeben, in der die am Ufer des Alaknanda lebenden Menschen aufgefordert wurden, sofort an sicherere Orte zu ziehen.

Laut offiziellen Angaben wurden mehrere Rettungsteams in das betroffene Gebiet entsandt.

Die Himalaya-Region hat eine Reihe von Energieprojekten am Alaknanda-Fluss und seinen Nebenflüssen.

Im Jahr 2013 wurden in Uttarakhand Tausende Menschen getötet, nachdem schwere Regenfälle Erdrutsche und Überschwemmungen auslösten, Tausende von Häusern und Straßen wegfegten und in vielen Teilen des Landes die Kommunikationsverbindungen trennten.

Diese Geschichte wurde korrigiert, um zu zeigen, dass die Behörden ihre Suchoperation am Sonntag und nicht am Samstag gestartet haben.