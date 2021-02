7500 – Review – Wir sind Filmfreaks

Joseph Gordon-Levitt als Co-Pilot Tobias Ellis im Drama / Thriller 7500.

7500 ist der Code, den Fluggesellschaften für die Entführung verwenden, und die Entführung ist Gegenstand des Amazonas-Dramas / Thrillers 7500. Joseph Gordon-Levitt spielt Tobias Ellis, einen jungen amerikanischen Copiloten, der für eine deutsche Fluggesellschaft arbeitet und auf einem Flug von Berlin nach Paris arbeitet steht vor schwierigen Entscheidungen, wenn Entführer das Cockpit stürmen und den erfahreneren deutschen Piloten erstechen. 7500 wird ab dem 18. Juni 2020 auf Amazon Prime gestreamt.

Da der deutsche Pilot Michael (Carlo Kitzlinger) behindert ist, muss der unerfahrene Tobias die Situation in den Griff bekommen. Um die Sache angespannter zu machen, ist Tobias ‘deutsch-türkische Verlobte Gokce (deutsche Schauspielerin Aylin Tezel) Flugbegleiterin im Flugzeug. Der einzige Vorteil von Tobias ist, dass die vier Entführer keine Waffen haben und nur mit improvisierten Messern aus Glasscherben bewaffnet sind.

Der gesamte Film spielt auf engstem Raum im Cockpit des Flugzeugs, mit Ausnahme einer kurzen Einführung in den Flughafen vor dem Start. Diese Technik auf engstem Raum bringt 7.500 in die gleiche Kategorie wie andere dramatische Thriller wie PHONE BOOTH und die Hitchcock-Klassiker DIAL M FOR MURDER, ROPE und LIFEBOAT. Die Handlung basiert auf Elementen einiger tatsächlicher terroristischer Ereignisse, nicht aller Entführungen, und trägt zu einem Gefühl des Realismus bei. Eingeschränkter physischer Raum ist in diesem Fall tatsächlich ein Plus und erhöht die Belastung. Der Film nutzt das Konzept des einzelnen Raums recht gut, aber er innoviert oder fügt einem Konzept, das an sich eine Art Spielerei ist, nichts Kreatives hinzu.

Die größte Stärke des Films ist jedoch Joseph Gordon-Levitt, dessen starke zentrale Leistung das Publikum auf dem neuesten Stand hält. Seine Performance ist die Hauptattraktion dieses Dramas / Thrillers, aber sie wird ergänzt durch die kreative Kameraarbeit des Kameramanns Sebastian Thaler, der das typische Low-Light von Cockpits verwendet, um dunkle, spannungsgeladene Bilder und eine unheimliche andere Welt zu schaffen, Ihre Kontemplative in bestimmten Momenten.

Doch Regisseur Patrick Vollrath nutzt das Thrillerpotential des Filmkonzepts oder seines talentierten Hauptdarstellers nie voll aus. Das Problem ist das unzureichend gekochte Skript, das einige Probleme aufweist. Ein eklatantes Beispiel ist, wo Tobias und Pilot Michael erstochen werden. Es dauert lange, bis Tobias die Verletzungen des Piloten geheilt oder sogar beobachtet hat, was eine höhere Priorität haben würde, wenn er den unbewussten Entführer, den er gemeistert hat, gefesselt hat. Stattdessen fragt Tobias den deutschen Piloten wiederholt, ob es ihm gut geht, obwohl wir sehen können, dass er blutet. Dies ist einer der vielen Fehler, die das Drama verderben, die Geschichte und die großartigen Aufführungen beschädigen.

Joseph Gordon-Levitt macht einen großartigen Job mit der Rolle, obwohl er nicht so viel von ihm verlangt wie einige der anderen Rollen, die er gespielt hat, was ihm weniger Möglichkeiten gibt, seine beträchtlichen dramatischen Muskeln wirklich zu dehnen. Während Gordon-Levitt seine übliche gute Arbeit leistet, schränkt die Art der Geschichte oft ein, was er tun kann. Der Charakter, den er spielt, Tobias, spricht leise, im Gegensatz zu dem erfahrenen, gesprächigen und aufgeschlossenen Piloten des deutschen Schauspielers Carlo Kitzlinger, der schnell außer Betrieb ist. Die Piloten sind darauf trainiert, im Notfall trotzdem ruhig zu bleiben, was Gordon-Levitt bewundernswert vermittelt, aber die Handlung macht es oft alleine im Cockpit und reagiert auf das, was er auf dem kleinen Videobildschirm in Schwarzweiß sehen kann, damit die Piloten sehen können, was passiert direkt vor der Cockpittür. Die Kombination lässt Gordon-Levitt wenig Raum zum Arbeiten.

Das Hauptaugenmerk liegt auf Gordon-Levitt, und der Rest der Besetzung spielt unterstützende Rollen, die meist leicht skizziert sind. Eine der größten dieser Nebenrollen ist Vedat (junger österreichischer Schauspieler Omid Memar), der jüngste der Entführer, der mit dem Copiloten viele angespannte Minuten im engen Cockpit verbringt. Omid Memar, der 18 Jahre alt war, als er eingestellt wurde, macht einen guten Job mit der Rolle, indem er die Ängste und Zweifel des jugendlichen Charakters aufgreift und die Motive der Entführer auf einer bestimmten Ebene untersucht. Trotzdem bietet das Skript nicht genug, um einem Charakter wirklich große Tiefe zu verleihen. Kitzlinger als älterer Pilot macht ebenfalls gute Arbeit, obwohl seine Rolle und andere in der Besetzung nur eine begrenzte Leinwandzeit haben.

Das Drehbuch ist trotz seines talentierten Hauptdarstellers die größte Einschränkung des Films. Der Film baut zunächst komplexe Beziehungen auf und gibt Hinweise auf einige interessante Geschichten, lässt sich jedoch nie wirklich von ihnen inspirieren. Ein Teil dessen, was im Film passiert, ist einfach albern, wie die Verzögerung bei der Betreuung des verletzten Piloten, die die Fähigkeit des Publikums untergräbt, sich auf das einzulassen, was mit den Figuren auf dem Bildschirm passiert. Zu anderen Zeiten ist das Skript viel besser und würde besser als ungleichmäßig als schlecht beschrieben. Das Grundkonzept ist gut und diese Ungleichheit legt nahe, dass es ein viel stärkerer Film gewesen sein könnte, der den Talentreichtum von Joseph Gordon-Levitt besser nutzt.

7500 ist ein gelungener dramatischer Thriller mit einer besseren Besetzung als das Drehbuch, der ein einzigartiges Raumkonzept verwendet, das möglicherweise zu seinen Gunsten funktioniert, aber nicht vollständig genutzt wird. Es ist ein großartiges Schaufenster für Joseph Gordon-Levitt, aber es hätte viel stärker sein können. 7500 in englischer Sprache mit einigen deutschen Untertiteln und türkisch in englischer Sprache ist ab dem 18. Juni auf VOD bei Amazon Prime verfügbar.

BEWERTUNG: 2 1/2 von 4 Sternen