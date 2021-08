Giftige Metalle sickern in unsere Knochen und moderne Technologie könnte die Situation verschlimmern

Eine neue Studie warnt davor, dass digitale Geräte und grüne Energiequellen, einschließlich Sonnenkollektoren, die Belastung der menschlichen Gesundheit durch Metallverschmutzung erhöhen könnten.

Jerusalem, Israel – Giftige Metalle wie Blei sind wichtige Komponenten der Technologie, die Menschen weltweit regelmäßig verwenden. Die schädliche Exposition gegenüber Blei ist jedoch nicht neu. Tatsächlich zeigt eine neue Studie, dass Menschen diese Metalle seit Tausenden von Jahren in ihren Körper aufnehmen. Forscher in Israel entdeckten vor 12.000 Jahren eine Bleiverunreinigung in menschlichen Knochen. Sie warnen davor, dass moderne Technologie das Problem nur verschlimmern kann.

Ein Team der Hebräischen Universität Jerusalem untersuchte menschliche Überreste auf einem Friedhof in Italien, der bis ins 17. Jahrhundert genutzt wurde. Anhand von Fragmenten von 130 Personen am Standort Rom analysierten die Forscher die Zusammensetzung der Chemikalien in den Knochen jeder Person. Ihre Ergebnisse zeigen, dass die Bleibelastung in menschlichen Knochen die historischen Raten der Bleiproduktion auf der ganzen Welt im Laufe der Jahrhunderte widerspiegelt.

Die Studienautoren fügen hinzu, dass die Rate der Bleiaufnahme durch die Menschen ebenfalls zugenommen hat, als die Welt begann, seltene Metalle abzubauen und mehr Güter daraus zu produzieren. Das gilt nicht nur für Menschen die meisten Bleibelastungen, aber auch Menschen, die es einfach atmen.

Leads lange Geschichte mit der Menschheit

Heute denken viele Leute wahrscheinlich an Blei als etwas, das in Farbe und Metallrohren vorkommt. Der erste Bleiboom fand jedoch vor 2.500 Jahren mit der Münzproduktion statt. Forschern zufolge erreichte diese Periode ihren Höhepunkt in der Zeit des Römischen Reiches, bevor sie ins Mittelalter zurückfiel. Vor rund 1000 Jahren stieg die Bleiproduktion wieder an, ausgelöst durch den Silberbergbau in Deutschland. Danach brachte die Expansion in Amerika und die industrielle Revolution die Bleiproduktion (und die Exposition) zu neuen Höhen.

“Diese Dokumentation von Bleiverschmutzung in der gesamten Menschheitsgeschichte zeigt, dass bemerkenswerterweise ein Großteil der geschätzten Dynamik der Bleiproduktion durch die Exposition des Menschen reproduziert wird. Somit folgte die Bleiverschmutzung beim Menschen eng ihren Bleiproduktionsraten “, erklärt Professor Yigal Erel in einem Bericht. Pressemitteilung. „Einfach ausgedrückt: Je mehr Blei wir produzieren, desto eher nehmen die Menschen es in ihren Körper auf. Es hat eine stark toxische Wirkung.

Grüne Technologie könnte die Metallverschmutzung verschlimmern

Trotz weltweiter Vorschriften, die die Verwendung vieler schädlicher Toxine verbieten, behaupten die Autoren der Studie, dass selbst die „saubersten“ Produkte von heute die Exposition des Menschen gegenüber giftigen Metallen erhöhen können. Das Team stellt besonders fest als elektronische Geräte, Batterien, Sonnenkollektoren und sogar Windturbinen sind sehr gefragt und können die globale Metallverschmutzung erhöhen. Erel sagt, dass die Bleibelastung auf alle Arten auftritt, durch unsere Ernährung, zur Luftverschmutzung, zur Bodenaufnahme.

“Der enge Zusammenhang zwischen der Bleiproduktion und dem Bleigehalt des Menschen in der Vergangenheit deutet darauf hin, dass wir ohne angemessene Regulierung weiterhin die negativen gesundheitlichen Auswirkungen einer toxischen Metallkontamination erleben werden”, warnt der Hauptautor der Studie.

Erel fügt hinzu, dass selbst umweltfreundliche Technologien, wie Sonnenkollektoren, die im Laufe der Zeit verfallen, ihre giftigen Elemente freisetzen. in der Luft die wir atmen wie sie brechen. Das Ergebnis könnte dazu führen, dass zukünftige Studien noch mehr Blei in unseren Knochen finden als je zuvor.

„Jeder verstärkte Einsatz von Metallen muss Hand in Hand gehen mit Arbeitshygiene, möglichst sicherem Metallrecycling und einer verstärkten Berücksichtigung von Umwelt und Toxikologie bei der Auswahl von Metallen für den industriellen Einsatz. “

Die Studie erscheint in der Zeitschrift Umweltwissenschaften und -technologien.