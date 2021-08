ND American Idol Alumness nimmt an der Eröffnung der großen Künstler teil

Ein ehemaliger „American Idol“-Anwärter aus North Dakota kämpft nun um eine weitere einzigartige Gelegenheit.

Bereits 2017, KFYR-TV gemeldet dass ein 16-jähriges Mandan-Mädchen namens Brianna Helbling eine von fünf (von über 400) North Dakotas war, die für “American Idol” ausgewählt wurden. Einige Jahre später nimmt Brianna nun an einem weiteren Musikwettbewerb teil. Dieses Mal braucht sie die Stimme von North Dakota, um den Weg für einen großen Musical-Act bei einem großen Musikereignis zu ebnen.

North Dakotas kann täglich für Briana stimmen.

Heute, Brianna Helbling in den sozialen Medien angekündigt dass sie um die Aufnahme in die “Top 15” der Künstler konkurriert, die um die Chance wetteifern, mit einigen der größten Gruppen der Welt eine Bühne zu teilen. Sie hofft, beim Hollywood Bowl auftreten zu können. Fans können täglich abstimmen, und das Voting für die “Top 15” endet am 26. August.

Es ist Zeit für eine große weibliche Berühmtheit in North Dakota, ein Megastar zu werden.

Wir haben einige berühmte Namen und Gesichter mit Wurzeln in North Dakota. Aber wenn man an die Prominenten unseres Staates denkt, denken viele zuerst an Josh Duhamel oder Carson Wentz. Und obwohl wir Tigirlilys Anerkennungsdynamik gefeiert haben, sind wir noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem eine weibliche Berühmtheit aus North Dakota ein bekannter Name ist, wie Josh Duhamel und Carson Wentz. North Dakotas wäre stolz, wenn eine weltweit erfolgreiche Künstlerin aus ihrem Heimatland käme.

Hast du Brianna Helbling schon einmal live gesehen?

