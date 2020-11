Georgien: Die Opposition spricht von Betrug und will die Parlamentswahlen nicht anerkennen

Nach den Parlamentswahlen in der S.Schwarzmeer Republik Georgien Das Land droht ein politischer Streit. Der Chef der oppositionellen georgischen Arbeiterpartei, Shalva Natelashvili, sagte am Sonntagabend in der Hauptstadt Tiflis, dass er das Wahlergebnis nicht anerkennen werde. Er forderte Neuwahlen. Die größte Oppositionspartei, die United National Movement, forderte an diesem Nachmittag eine Demonstration.