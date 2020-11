WhatsApp-Trick: So einfach ist es, einen Chat unsichtbar zu machen

Ob Sie mit Ihrem besten Freund chatten, einen Gruppenchat, um ein Geburtstagsgeschenk zu planen oder sich nur vor besonders neugierigen Kollegen zu schützen – es gibt viele Gründe, WhatsApp-Chats zu verbergen. Was viele Benutzer möglicherweise nicht wissen: “Chats unsichtbar machen” in WhatsApp ist in nur wenigen Schritten sowohl auf Android als auch auf iOS möglich, ohne dass Ihr Chat-Verlauf verloren geht – die Funktion “Chat archivieren” macht dies möglich.

Archivieren Sie WhatsApp-Chats auf Android – so funktioniert es

Willst du in der Android-Version von WhatsApp Um einen Chat unsichtbar zu machen, müssen Sie zuerst die Chat-Übersicht in Messenger geöffnet haben. Suchen Sie dann nach dem zu archivierenden Chat und halten Sie Ihren Finger auf den gewünschten Chat gedrückt, bis oben auf dem Bildschirm insgesamt fünf Symbole angezeigt werden. Um den Chat zu archivieren, wählen Sie das kleine Quadrat mit einem Abwärtspfeil (links von den drei Punkten). Wenn Sie den falschen Chat ausgewählt haben, können Sie die Archivierung sofort für einige Sekunden rückgängig machen.

Archivieren Sie WhatsApp-Chats unter iOS – so funktioniert es