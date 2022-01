Fußball-Hernandez entlässt Milan mit Venezia-Sieg an der Spitze der Serie A

Der AC Milan übernahm am Sonntag mit einem 3:0-Sieg gegen das angeschlagene Venezia die Führung in der Serie A, als Verteidiger Theo Hernandez in der zweiten Halbzeit zwei Tore erzielte, um seiner Mannschaft den dritten Ligasieg in Folge zu sichern.

Zlatan Ibrahimovic traf nach zwei Minuten und ist damit die 80. Mannschaft, gegen die der Schwede in den fünf besten europäischen Ligen getroffen hat, ein Rekord, den nur Cristiano Ronaldo seit 2000 erreicht hat. Hernandez traf zu Beginn der zweiten Halbzeit vor Venedigs Verteidiger Michael Svoboda wurde vom Platz gestellt, weil er einen Torschuss mit dem Arm abgewehrt hatte, wodurch Milans Ersatzkapitän die Chance hatte, den resultierenden Elfmeter zu schießen.

Milan, das seit 2010/11 den Serie-A-Titel nicht mehr gewonnen hat, liegt mit 48 Punkten vorläufig auf dem ersten Platz, zwei vor Inter Mailand. Der amtierende Meister hat jedoch zwei Spiele vor sich, darunter ein Duell mit Lazio später am Sonntag.

„Dies muss das Jahr sein, in dem wir uns beweisen. Wir müssen wieder zeigen, dass wir konkurrenzfähig sind“, sagte Milan-Trainer Stefano Pioli gegenüber Sky Italia. „Wir werden sehen, ob wir den letzten Schritt machen können, um Sieger zu sein. Es war kein einfaches Spiel. Wir haben gut daran getan, es einfach aussehen zu lassen. Es war ein Mannschaftssieg.“

Venezias sieglose Liga-Runde liegt nun bei sieben Spielen und liegt mit 17 Punkten auf dem 16. Platz, vier vor der Abstiegszone. Pioli, der sein 400. Spiel als Trainer der Serie A erzielte, hatte eine Abwesenheitsliste von 11 Spielern, die aufgrund von Verletzungen und Spielern, die beim Afrika-Cup im Einsatz waren, gegenüberstanden.

Aber sein Team übernahm sofort die Kontrolle, als Rafael Leao Ibrahimovic für das einfachste Finish auswählte. Drei Minuten nach der Pause sammelte der lebhafte portugiesische Flügelstürmer seine zweite Vorlage und schickte Hernandez einen Pass über den linken Flügel, um ihm nachzujagen und aus spitzem Winkel nach Hause zu bringen.

Jede Chance auf eine Vergeltung in Venezia brach vor einer Stunde zusammen, als Hernandez aus nächster Nähe den Arm von Svoboda traf. Der Österreicher erhielt eine Rote Karte und Hernandez traf den daraus resultierenden Elfmeter ruhig in die obere Ecke.

