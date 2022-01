Familienessen mit Andrew Zimmern Erster Livestream: Online ansehen, TV-Kanal, Startzeit – So sehen und streamen Sie Major League & College Sports

Andrew Zimmern kehrt am Sonntag mit seiner neuen Show zurück. Familienessen, die auf dem neuen Magnolia-Netzwerk ausgestrahlt wird.

Wie man heute ein Familienessen mit Andrew Zimmern Premiere sieht

Datiert: 9. Januar 2022

Zeit: 20:00 Uhr ET

FERNSEHER: Magnolia-Netzwerk

Direkte: Sie können das Familienessen mit Andrew Zimmern Premiere auf fuboTV streamen: Beginnen Sie mit einer 7-tägigen kostenlosen Testversion!

Magnolia Network wurde am 4. Januar ausgestrahlt und ersetzt das DIY Network. Es ist im Miteigentum von Discovery and Chip und Joanna Gaines, den Gastgebern von Oberer Fixateur, eine HGTV-Show, die so beliebt wurde, dass das Duo ihr eigenes Fernsehnetzwerk gründen konnte.

Familienessen ist eine Show mit Zimmern, die Familien im ganzen Land besuchen, um ihre Lieblingsgerichte zu genießen.

Zwei Folgen werden am Sonntag ausgestrahlt, mit „The Ponce Family“ um 20:00 Uhr ET, in der Andrew ein mexikanisches Abendessen in Queens genießt, dann „The Von Trapp Family“ um 20:30 Uhr ET, wobei Zimmern ein österreichisches Abendessen genießen. . .

Zimmern, 60, ist am besten dafür bekannt, die Travel Channel-Show zu moderieren Bizarre Speisen mit Andrew Zimmern, der den titelgebenden Gastgeber fand, der eine breite Palette von Küchen erkundete. Für seine Arbeit in der Serie gewann er vier James Beard Foundation Awards. Es wird auch gehostet Was isst Amerika auf MSNBC.

Es können regionale Einschränkungen gelten.