Wie kann man AGDQ 2022 online ansehen und wann beginnt es?

Und einfach so, seit dem letzten ist es irgendwie schon ein ganzes Jahr her Tolle Spiele schnell fertig. Das Speedrunning-Event, das bereits im 13. Jahr stattfindet, geht los heute. Entspann dich nach einem schrecklichen 2021 und genieße ein paar lustige, tolle und wilde Speedruns für die nächste Woche. Dies könnte der beste Start ins Jahr 2022 sein. Und das alles auch für einen guten Zweck!

Der einwöchige Speedrunning-Marathon hat heute früher begonnen. Und wie letztes Jahr, alle Spenden gehen an Stiftung Krebsprävention. Wie immer können die Zuschauer spenden, um beispielsweise auf die Schwierigkeitsstufen zu bieten, auf die Spieler ihre Spiele verbessern müssen, sowie um Charakternamen und andere Entscheidungen im Spiel zu wählen, die anfallen können.

Sie können die AGDQ-Liveübertragung über die Veranstaltung verfolgen offizielle Seite und wird es auch sein auf Twitch ausgestrahlt werden. Wenn Sie sich nicht alles ansehen möchten oder keine Zeit dafür haben, können Sie sich den vollständigen Online-Zeitplan von AGDQ 2022 ansehen und Zeit für bestimmte Rennen einplanen. Hier ist der vollständigen Zeitplan auf der offiziellen GDQ-Website.

Und hier sind ein paar Läufe, die ich live oder im Nachhinein über die YouTube-Seite der Veranstaltung sehen kann.

9. Januar – Todesschleife ausgeführt von CreeperHntr geplant um 14:40 Uhr EST:

Ich liebe es immer, Speedrunnern bei neuen Spielen zuzusehen und zu sehen, wie schnell die Community ein Spiel seit seiner Veröffentlichung geöffnet hat. Außerdem scheint Deathloop ein lustiges Speedrun-Spiel zu sein.

11. Januar – Ratsche & Klirren (2002) durchgeführt von Deltadoid, geplant für 14:45 Uhr EST:

Alt Ratsche & Klirren Die Spiele haben eine lange, verrückte Geschichte von Speedrunnern, die neue Wege finden, um große Abschnitte des Spiels zu springen, manchmal mit sehr seltsamen und kniffligen Methoden. Sehen Sie also einem Experten zu, wie er eine R&C Live zu laufen ist spannend.

13. Januar – Halbwertszeit 2 ausgeführt von Maltemler um 9:55 Uhr EST:

Ich bin kein Speedrunner. Keineswegs. Aber es gab eine Zeit, als ich jünger war, da habe ich den Speedrun ausprobiert Halbwertszeit 2. Ich hatte es so oft gespielt, dass ich dachte, ich könnte einen Rekord aufstellen oder so. Ich habe es nie getan, aber zuzusehen, wie andere das Spiel mit der seltsamen Physik von zerstören Halbwertszeit 2 ist immer ein Knaller und erinnert mich daran, was hätte sein können…

15. Januar – Sekiro: Shadows Die Twice mit verbundenen Augen von Mitchriz geplant für 15:50 Uhr EST:

Entschuldigung Was?

Wenn Sie mehr über einen der Speedruns und die Regeln der Kategorie, in der sie gespielt werden, erfahren möchten, können Sie sich an wenden diese Einreichungsliste von den Speedrunnern selbst. Und für all die Speedruns, die Sie vielleicht verpassen und nachholen möchten, gibt es Videos auf der GDQ-YouTube-Kanal.