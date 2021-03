“Fühlte sich sehr positiv an” – Max Verstappen glaubt, dass Red Bull RB16B-Managementprobleme behoben hat

Max Verstappen eröffnete am Freitag die Tests vor der Saison für Red Bull. Das Pilot-Ass des Teams sprach hoch über den neuen RB16B und sagte, der Herausforderer des in Milton Keynes ansässigen Teams aus dem Jahr 2021 schien eines der Hauptprobleme zu lösen, die seinen Vorgänger plagten.

Der letztjährige RB16 war bekannt für sein Handling. Beide Fahrer äußerten, dass das Auto ein instabiles Heck habe, einschließlich Problemen mit dem gesamten aerodynamischen Setup. Obwohl die Fähigkeiten des Holländers es ihm ermöglichten, das Biest bis zu einem gewissen Grad zu zähmen, hatte er es geliebt, ein viel „vorhersehbareres“ Auto zu haben. Und genau das hat ihm das österreichische Team dieses Jahr gegeben.

Verstappen, der in dieser Saison bereits optimistisch über seine Chancen zu sein scheint, wurde von zitiert Autosport Sprichwort, „Das Gefühl nach den ersten beiden Läufen muss man natürlich immer anpassen und so weiter, aber es war sehr positiv.

„Irgendwann hatte ich eine gute Balance im Auto und es hat einfach Spaß gemacht zu fahren. Es war sehr vorhersehbar.

Max hat am ersten Testtag die Arbeitszeittabellen geschlagen. Vor allem aber fuhr er die meisten Runden unter allen Fahrern. Die Tatsache, dass sie keine technischen Probleme hatten, war ein großer Schub für ihn und das Team.

Max Verstappen freut sich über den fehlerfreien Start in die Vorsaison

Der 23-Jährige sagte: „Wir hatten gerade einen guten Tag. Wir sind viel gefahren, hatten keine Probleme und das Auto fühlt sich gut an. Und das ist nur ein guter Anfang für uns, was die Dinge für die nächsten Tage gut macht.

„Wenn Sie einen Tag wie heute haben, an dem Sie so viele Runden fahren können, ist das eigentlich das, was Sie immer haben möchten. Besonders auf einer Strecke wie Bahrain, wo es immer sehr schwer für die Reifen ist. Und besonders heute, weil es sehr heiß war und viel Wind wehte. So viele Runden zu fahren ist einfach sehr positiv.

Der Niederländer kann es sich leisten, einen Tag lang die Beine hoch zu stehen, während Sergio Perez die Übungsaufgaben für Samstag übernimmt. Auf dem Weg zum Saisonauftakt 2021 sieht es so aus, als ob Verstappen und Red Bull alles gut laufen, als sie sich auf den Titel vorbereiten. Es bleibt abzuwarten, ob es ihnen gelingen wird, Mercedes zu entthronen.