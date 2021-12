Fünf Dinge, die Sie in der Champions League wissen sollten: Barcelona-Abgang, Tom Savages Man United-Debüt, Salzburg erreicht das Achtelfinale

Es war ein ereignisreicher Abend voller Champions-League-Action, denn der letzte Spieltag zog sich wegen Schnee in die Länge und RB Salzburg erreichte erstmals das Achtelfinale.

1. Atalanta vs. Villarreal verschoben

Starker Schneefall hat dazu geführt, dass das entscheidende Spiel der Gruppe F zwischen Atalanta und Villarreal in Bergamo auf Donnerstag um 13 Uhr ET verschoben wurde Übergeordnet +.

Ursprünglich wurde das Spiel nur um 20 Minuten verschoben, doch sturmartige Bedingungen im Stadio di Bergamo machten einen Start unmöglich. Villarreal kam dennoch, um seinen reisenden Fans zu applaudieren und sich für die Verschiebung zu entschuldigen.

Das Atalanta-Stadion war wenige Minuten vor dem für Mittwoch angesetzten Anpfiff noch schneebedeckt. Getty Images



Beamte hatten präventiv einen orangefarbenen Ball bestellt und gebeten, die Spielfeldlinien zur besseren Sichtbarkeit rot zu streichen, aber da für beide Seiten so viele auf dem Spiel standen, wurde das Spiel neu arrangiert, bevor ein Ball getreten wurde.

Villarreal braucht nur ein Unentschieden, um weiterzukommen, während Der Atalante muss gewinnen das Spiel oder muss sich mit einem KO-Spiel der Europa League begnügen. Nach dem 1:1 der Youngs Boys bei Manchester United ist ihnen jedoch der dritte Platz sicher.

2. Manchester United debütiert für Savage und Heaton

Manchester United hatte bereits vor ihrem letzten Spiel die Gruppe F gewonnen, aber es war immer noch eine besondere Nacht für Charlie Savage und Tom Heaton.

Der 18-jährige Savage gab nach seiner Einwechslung sein Debüt bei United. Sein stolzer Vater Robbie – ein ehemaliger Trainee in Old Trafford – war zu diesem Zeitpunkt zu Tränen gerührt, als er als Match-Experte für den britischen Sender BT Sport arbeitete.

Heaton gab auch sein United-Debüt und schrieb dabei Geschichte. Mit 35 Jahren und 237 Tagen war er der älteste Engländer, der seit Arsenals John Lukic im Oktober 2000 (39 Jahre 311 Tage) sein UCL-Debüt gab.

Heaton wartete tatsächlich 16 Jahre, um für die erste Mannschaft zu spielen, nachdem er zwischen 2005 und 2010 in seinem ersten Einsatz im Verein kein Spiel gesichert hatte.

Heaton kam im Juli zu Manchester United, nachdem er von Aston Villa entlassen worden war. Getty Images



3. Muller verurteilt Barcelona zur Europa League

Xavi konnte Barcelona nicht in die K.o.-Runde der Champions League führen, da sie zum ersten Mal seit 2000 die Qualifikation verpassten.

Thomas Müller erzielte beim überragenden 3:0-Sieg des FC Bayern München bei der Allianz den Führungstreffer. Müller ist damit nur der achte Spieler, der mehr als 50 Champions-League-Tore geschossen hat und ist damit der erste Deutsche.

Inzwischen hat Barcelona in den letzten vier Begegnungen mit den Bayern alarmierende 17 Gegentore kassiert. Xavi sagte gegenüber CBS Sports, dass der Verein „eine Zeit der Besinnung“ durchlebe, betonte jedoch, dass er hoffe, dass bald eine hellere neue Ära beginnt.

4. Eine Österreich-Premiere

Salzburg ist das erste österreichische Team, das nach einem 1:0-Sieg gegen Sevilla in die K.-o.-Runde der Champions League einzieht und in Vollzeit für emotionale Szenen sorgt.

Die Mannschaft von Matthias Jaissle belegte in der Gruppe G dank Noah Okafors Tor kurz vor der Pause den zweiten Platz in der Partie des Amerikaners Brenden Aaronson.

Benfica qualifizierte sich ebenfalls gegen Barcelona, ​​​​nach einem üblichen 2:0-Sieg über Dynamo Kiew. Und der kanadische Stürmer von Lille Jonathan Lille gehörte zu den Torschützen, als sich die Franzosen ihren Platz im Achtelfinale sicherten.

Der 33-jährige Jaissle hat seit seiner Ankunft im Januar 21 seiner 28 verantwortlichen Spiele gewonnen. Getty Images



5. Werner bricht die Geschichte; Ozdoev Herzen

Timo Werner wurde Chelseas schnellster Torschütze in der Champions League. Der Deutsche brauchte nur 83 Sekunden, um seine Mannschaft bei Zenit in Führung zu bringen, und übertraf damit die 86 Sekunden, die John Terry im November 2014 gegen Schalke brauchte, um ein Tor zu erzielen.

In einem unterhaltsamen Spiel erholte sich Chelsea vom 2:1 und ging spät mit 3:2 in Führung, nachdem Christian Pulisic Werner zu seinem zweiten assistiert hatte. Doch das spektakuläre Tor von Magomed Ozdoyev in der Nachspielzeit sorgte für das Ende eines spannenden Spiels, um Chelsea den ersten Platz in der Gruppe H zu berauben.

Der amtierende Meister wird Zweiter hinter Juventus, das Malmö 1:0 besiegte. Moise Kean erzielte sein erstes UCL-Tor und traf dann zum Jubel auf das Griddy.

Der Tanz – inspiriert von Kenneth Brothers Song „Griddy“ – verbreitete sich zum ersten Mal im Jahr 2020 in der NFL, als Justin Jefferson von Minnesota Vikings ihn nutzte, um in die Endzone zu gelangen und seinen ersten Touchdown in seiner Karriere zu sichern.