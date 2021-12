Die Macher von Halo Infinite sagen, dass deine verrücktesten Stunts in der DNA der Serie sind

Montag a atemberaubend Unendlicher Heiligenschein Video tauchte immer wieder in meinem Twitter-Feed auf, der aussah wie etwas von a Legend of Zelda: Breath of the Wild Geschwindigkeitsrennen.

Das Video des australischen YouTubers „Mint Blitz“ beginnt damit, dass Master Chief einen riesigen Hammer hinter einem Warthog-Fahrzeug schwingt. In einer beeindruckenden Sequenz, die sich in Sekundenschnelle entfaltet, schwingt Mint Blitz den Hammer, um das Warzenschwein in die Luft zu jagen, während er fast gleichzeitig den neuen Enterhaken des Master Chiefs am Fahrzeug verwendet, um sich wie Spider-Man in die Luft zu katapultieren. Während er über den Baumwipfeln von Zeta Halo schwebt, nutzt er das Triebwerks-Power-Up – und fliegt dann unerklärlicherweise weiter nach vorne. Nach 39 Sekunden in der Luft landete es schließlich und saß anmutig auf einem hohen Turm, der sonst wahrscheinlich unzugänglich wäre.

Mint Blitz tut mit ziemlicher Sicherheit etwas Unendlicher Heiligenschein Entwickler 343 Industries nie speziell beabsichtigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Spieler in der Lage sein sollen, in einer geraden Linie zu fliegen, ohne länger als eine halbe Minute zu fallen. Aber aus einem Gespräch, das ich mit 343 Industries hatte, sieht es so aus, als ob das Studio bereit ist, den Spielern herauszufinden, wie man solche seltsamen Stunts macht, und hat nicht vor, solche Dinge zu reparieren.

„Es müsste tatsächlich etwas sein, das das Spiel blockiert, damit wir es stoppen wollen“, sagte Paul Crocker, Associate Creative Director von 343 Industries. Die Kante. „Ich würde mich freuen, wenn jemand das Spiel mit einer verrückten Kombination von Mechaniken beschleunigen könnte, um es zu verwirklichen.“

„Es sei denn, es liegt am Fortschritt des Spielers oder an seiner Fähigkeit, das Spiel zu genießen, werden wir das Problem beheben“, fügt Character Director Stephen Dyck hinzu. „Das sind die Arten von Dingen, die wir korrigieren. Ansonsten sehen wir das Zeug gerne.

Dyck argumentiert, dass das Überschreiten von Grenzen etwas ist, das „ein Teil von“ ist Heiligenschein DNA. Er nannte als Beispiel den Versuch, ein Fahrzeug zu blockieren, wo man technisch nicht hingehört. „Wenn der Spieler die Zeit und Energie investieren möchte, um dies zu tun, und letztendlich Erfolg hat und das Fahrzeug dort ankommt, wo es technisch nicht vorgesehen war?“ Genial“, sagt er.

„Du kannst es durchaus tun“

Crocker erzählte die Geschichte einer Zeit, als das Entwicklerteam zwei Stunden damit verbrachte, einen Geist (eine Art außerirdisches Hovercraft) in ein bestimmtes Gebäude zu bringen. „Als sie diesen riesigen Fehler geschrieben haben [report] über „Ich kann einen Geist hereinbringen, wir müssen das reparieren“, sagten wir, „Nein. Sie sind absolut in der Lage, es zu tun “, sagte Crocker.

Zu sehen, was die Spieler am Ende tun, inspiriert laut Dyck auch die Mannschaft für das, was sie auf der ganzen Linie tun. „Wir werden einige interessante Dinge sehen, zu denen sich die Spieler hingezogen fühlen, und wir werden sagen: ‚Cool, ja, das werden wir uns ansehen. „“

Das Ausreizen von Welten an ihre Grenzen kann die Lebensdauer von Spielen verlängern. Die Leute sind immer noch aktiv Rasierzeit Atem der Wildnis Geschwindigkeitsrennen mehr als viereinhalb Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung zum Beispiel. Und Heiligenschein Fans haben bereits gezeigt, dass sie ein hartnäckiger Haufen sind, nachdem sie sieben Jahre lang versucht haben, es zu bekommen in einem Kinoraum Halo: Umfang.

343 Industries hat nicht gesagt, was der nächste Schritt ist Halo Unendlich Kampagne, daher wissen wir nicht, wie das nächste Kapitel über Zeta Halo ausgehen könnte. Aber während wir auf das warten, was kommt, kann ich es kaum erwarten, die Cheats zu sehen, die den epischen Überfall von Mint Blitz auf der Karte dominieren – und es sieht so aus, als ob 343 es auch sein werden.