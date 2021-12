Die St. Cloud Norsemen und Granite City Lumberjacks hatten am Freitag große Siege, und die Männer- und Frauen-Basketballmannschaften der St. Cloud State University dominierten beide UMary, aber das Männer-Rugby der University of St. John’s und die Minnesota Timberwolves verloren ihre Spiele. Am Samstag reist die Minnesota Wild nach Los Angeles, während das Gopher-Basketballteam der Männer nach Michigan reist und das Gopher-Volleyballteam in der Elite Eight-Runde gegen Wisconsin antritt.

ZUSAMMENFASSUNG:

– Die Nordmänner holten mit einem 5:1 Sieg über MN Wilderness in Cloquet am Freitag ihren dritten Sieg in Folge. Blake Perbix führte für St. Cloud den Weg und erzielte zwei Tore. Die Nordmänner verbessern sich auf 12-9 und die Wildnis fällt auf 13-13-1. Die Teams reisen am Samstag zum zweiten Spiel der Wochenendserie nach St. Cloud. Das Puckspiel ist um 19:00 Uhr festgelegt.

– Die Lumberjacks schlagen die Minnesota Loons am Freitagabend mit 12:1 auf der Straße. Tucker Skime, Brett Reed und Brock Masseth erzielten jeweils zwei Tore für Granite City. Die Lumberjacks verbessern sich auf 22-1 und die Loons fallen auf 2-23. Die Teams beenden die Serie mit dem zweiten Spiel am Samstag um 19:30 Uhr.

– Das Basketballteam der SCSU-Männer kehrte in die Siegersäule zurück und besiegte die University of Mary mit 83-78. Caleb Donaldson führte alle Scorer mit 31 Punkten für St. Cloud an. Huskies verbessern sich auf 5-5 und veranstalten am Samstag um 15:30 Uhr die Minot State University.

– Die SCSU-Frauen-Basketballmannschaft hielt ihre Führung lange genug, um einen 79:70-Sieg über die Marauders zu erringen. Tori Wortz führte St. Cloud mit einem Höchststand von 25 Punkten an. Brehna Evans fügte 16 hinzu. Die Huskies verbessern sich auf 6:1 und werden Minot im zweiten Spiel des SCSU-Doppelprogramms um 17.30 Uhr empfangen.

– Die Rugby-Mannschaft Nr. 2 der SJU fiel mit 28: 21 auf Nr. 2 zurück. 3 New Mexico Tech im Halbfinale der Small College Cohen Cup Division Collegiate Men’s Rugby Championship. Das Spiel markierte den fünften Final Four Auftritt für St. John’s. Die Johnnies werden nun auf None treffen. 6 Sainte-Croix im Spiel um Platz drei am Sonntag um 12:00 Uhr.

– Nach einer schwierigen ersten Hälfte reichte ein später Vorstoß nicht aus, da die Timberwolves 123-106 gegen die Cleveland Cavaliers verloren. Karl-Anthony Towns führte mit 21 Punkten und sieben Rebounds den Weg für Minnesota. Malik Beasley fügte 15 Punkte und fünf Rebounds hinzu. Wölfe fallen auf 11-15 Uhr und treffen am Sonntagabend um 20:00 Uhr auf Portland.

ÜBERBLICK:

–The Wild 19-6-1 wird versuchen, Dinge zu erledigen, wenn sie am Samstagabend die Kings 11-10-4 in Los Angeles besuchen. Die Teams trafen zuletzt im Oktober aufeinander, als Minnesota mit 3:2 gewann. Die Berichterstattung vor dem Spiel beginnt um 21:15 Uhr auf AM 1390 und 93.9 FM Granite City Sports.

– Das 7-1-Basketballteam der Gopher-Männer wird versuchen, sich bei einem Besuch der University of Michigan (6: 3) am Samstag von einer Niederlage gegen den Bundesstaat Michigan zu erholen. Die Wolverines führen die Gesamtserie 92-62 an. Die Berichterstattung vor dem Spiel beginnt um 17:00 Uhr auf AM 1390 und 93.9 FM Granite City Sports.

– Das Nein. Volleyball-Team 12 Gopher geht in ihr zehntes Regionalfinale in ihrer Geschichte, als sie es mit der Nummer 1 aufnehmen. 4 Badgers in der achten Eliterunde des NCAA-Turniers. Die Gophers stehen 52-35 gegen Wisconsin und 11-8 gegen die Badgers unter dem derzeitigen Cheftrainer Hugh McCutcheon. Spielzeit ist 19:00 Uhr im UW Fieldhouse. Der Gewinner qualifiziert sich für die letzten vier.

