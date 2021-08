Frauenpokal: Ramona Bachman von PSG und Sarah Zadrazil vom FC Bayern München sprechen mit Offensive Third über Frauenfußball

Der Women’s Cup beginnt diese Woche im Lynn Family Stadium in Louisville, Kentucky. Am Mittwoch. Das Eröffnungsturnier wird live übertragen auf Übergeordnet + bei diesem brandneuen Event treten vier Top-Frauenclubs gegeneinander an. Der Wettbewerb wird von Racing Louisville FC ausgerichtet und wird die Chicago Red Stars der NWSL sowie die europäischen Teams Bayern München und Paris Saint-Germain präsentieren.

Ramona Bachman von PSG und Sarah Zadrazil vom FC Bayern München trafen sich mit dem dritten Stürmer, um Erwartungen und Taktik vor dem Auftaktturnier zu besprechen. Die beiden Spieler haben unterschiedliche Erfahrungen, was die amerikanische Seite des Spiels angeht: Bachman, der Schweizer Nationalspieler, der einst in der WPS spielte, ein Vorläufer der NWSL mit dem Atlanta Beat, sieht in der NWSL eine sehr starke Liga.

“Ich halte die Liga für sportlich eine der härtesten”, sagte Bachman über seine Wahrnehmung der NWSL.

“Grundsätzlich ist die American League sehr athletisch, alle Mannschaften sehen wirklich gut aus. Es ist immer schwer zu spielen. Ich habe meine Erfahrungen gemacht, ich habe in der American League und natürlich in Länderspielen gespielt. gegen die USA sind sie immer” wirklich, wirklich harte Spiele und man muss konzentriert sein. Es geht viel um Fitness und ich denke, das fehlt uns gerade, was zu erwarten ist, während der Vorsaison, aber darauf werden wir uns konzentrieren . “

Für Zadrazil ist der Women’s Cup eine Gelegenheit, sich wieder mit dem Südosten der Vereinigten Staaten zu verbinden. Der österreichische Nationalspieler spielte im College der Eastern Tennesee State University.

„Um ehrlich zu sein, hatte ich hier ein paar Rückblenden im Flugzeug“, sagte Zadrazil nach seiner Rückkehr in den Südosten.

“Es ist immer ein großartiges Gefühl, in die Staaten zurückzukehren. Ich habe hier am College eine großartige, großartige, großartige Erfahrung gemacht und meine Zeit hier wirklich genossen und ich freue mich sehr darauf, zu spielen. Ich denke, wir spielen gegen großartige Teams.” [PSG] os ein riesiges Team in Europa und zwei NWSL-Teams, die super gut sind, also freue ich mich einfach darauf, zu spielen. Wir wollen uns immer mit den Besten messen und das ist eine großartige Gelegenheit, dies zu tun.”

Alle vier Spiele des Turniers finden ab dem 18. August statt. Racing Louisville FC und die Chicago Red Stars kämpfen um einen Platz im Finale in einem Spiel, das auch Teil der regulären Saison der NWSL ist. Der FC Bayern München und Paris Saint-Germain treffen im Finale des Frauenpokals aufeinander, um Europa zu vertreten, während die Verlierer am 21. August in einem Spiel um den dritten Platz gegeneinander antreten. Alle Spiele werden gestreamt. lebe auf Paramount +.

