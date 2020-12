Frauenfußball: Alex Morgan verlässt Tottenham Hotspur nach nur fünf Spielen

Die England-Folge ist für den US-Fußballstar Alex Morgan wieder fertig. Die Weltmeisterin verlässt Tottenham Hotspur nach nur fünf Spielen, in denen sie zwei Tore erzielt hat. Ihr Verein bestätigte dies. Sie gab ihr Debüt für Spurs erst Anfang November im Spiel gegen Reading, sie wurde während ihrer Zeit in London über 90 Minuten lang nur einmal eingesetzt.

Die 31-Jährige war Anfang dieses Jahres Mutter geworden ihr Umzug von Orlando Pride nach Tottenham hauptsächlich betrieben, um die Spielpraxis wiederzugewinnen und ihre Fitness zu verbessern. Sie dachte also, sie hätte bessere Chancen, Teil des US-Kaders für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio zu sein. In London hätte sie das erreichen sollen, was sie in den USA nicht hätte erreichen können: Orlando hat seit Mitte Oktober kein Pflichtspiel mehr gespielt.

Morgan hatte bereits 2012 die Goldmedaille beim olympischen Fußballturnier gewonnen. 2015 und 2019 gewann sie mit den USA den Weltmeistertitel.