Bitcoin: Es ist nicht so wild

Seit Jahresbeginn hat Bitcoin rund 236 Prozent an Wert gewonnen und neue Höchststände erreicht. Eine starke Entwicklung, keine Frage. Er hat andere Anlageklassen wie Gold und die wichtigsten Aktienindizes DAX, Dow & Co eindeutig hinter sich gelassen. Mit Blick auf die Top-Performer an der Börse wird die Performance jedoch relativiert.

So stieg die Tesla-Aktie im Jahr 2020 trotz eines Rückschlags nach dem Beitritt zum S & P 500 am Montag um satte 676 Prozent. Der chinesische E-Car-Rivale Nio hat seinen Aktienkurs seit Anfang Januar sogar um 1.118 Prozent erhöht.

Zu den Outperformern an der Börse zählen auch die Papiere der Impfstoffentwickler Moderna und BioNTech, die Bitcoin mit Preiserhöhungen von 607 bzw. 250 Prozent übertrafen.

Laut Meltem Demirors, Chefstratege beim Digital Asset Manager CoinShares, erscheint Bitcoin dadurch weniger volatil. “Wenn man sich die astronomischen Kursgewinne an der Börse ansieht, fühlt sich der Anstieg von Bitcoin halb so wild an”, sagte sie in einem Interview mit CNBC.

Die Volatilität ist bekanntlich immer relativ, fährt der Experte fort. Und im aktuellen Gesamtmarkt weist Bitcoin vergleichsweise geringere Schwankungen auf als in der Vergangenheit.

“Die Welt hat sich verändert”



Dafür gibt es viele Gründe: Teile der gigantischen Hilfszahlungen und Konjunkturpakete der Regierungen sind auch in Aktien und Bitcoin geflossen. Angesichts der Milliarden, die von den Zentralbanken in die Märkte gepumpt werden, wächst auch die Sorge um die Inflation. Vor diesem Hintergrund steigt auch die Nachfrage nach Schutzgütern wie Gold oder Bitcoin.

Insbesondere in den letzten Monaten haben zahlreiche Großinvestoren Bitcoin als Inflationsabsicherung entdeckt und ihre ersten Positionen aufgebaut. Sie verfolgen in der Regel einen längerfristigen Ansatz als Privatanleger, die kurzfristig eher über Preiserhöhungen spekulieren. Demirors glaubt auch, dass dies zu einem nachhaltigeren Preisanstieg und einer geringeren Volatilität führen könnte. Bitcoin ist gereift.

Der Trend zu Unternehmen und Family Offices, die Bitcoin kaufen, dürfte sich fortsetzen: „In der Vergangenheit war die Investition in Bitcoin ein Karriererisiko. Heute ist es ein Karriererisiko, nicht zu sein “, sagt der Investmentexperte.

Kein Vergleich zu 2017



Bitcoin hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht und am Wochenende mit 24.210 USD ein neues Allzeithoch erreicht. Auf dem Weg zum vorherigen Hoch von Ende 2017 war er jedoch innerhalb eines Jahres um über 2.000 Prozent gestiegen. Diese Überlegung trägt auch dazu bei, die derzeitige Zunahme in die richtige Perspektive zu rücken, und weckt die Hoffnung, dass die aktuelle Bitcoin-Rallye auch noch viel Raum für Verbesserungen bietet.

Die Tatsache, dass der Preis derzeit nach den Rekorden des Wochenendes zurückkommt, gibt zunächst keinen Anlass zur Sorge und wird dazu beitragen, die kurzfristig überkaufte Situation zu lindern. Mittel- und langfristig sollte die Rallye mit neuen Höchstständen fortgesetzt werden. Spekulativ kaufen!