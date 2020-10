Frau muss das Flugzeug vor dem Start verlassen

Zum Schutz vor der Koronapandemie besteht in Flugzeugen seit Monaten eine strenge Maskenanforderung. Immer wieder lehnen Passagiere ab. Bei einem EasyJet-Flug ist die Situation jetzt eskaliert.

Mit der Corona-Krise hat sich auch das Reisen verändert: In öffentlichen Verkehrsmitteln, Zügen und Flugzeugen ist es seit Monaten obligatorisch, Mund und Nase zu bedecken, um das Infektionsrisiko zu verringern. Aber nicht jeder will sich an die neuen Regeln halten. Eine von ihnen war eine Frau auf einem EasyJet-Flug von Belfast nach Edinburgh am vergangenen Sonntag.

Die Passagiere müssen das Flugzeug vor dem Start verlassen

Videos anderer Passagiere zeigen die verstörenden Szenen: “Jeder stirbt”, ruft die Frau immer wieder, um zu erklären, warum sie nicht sieht, warum sie eine Maske tragen muss.

Mehrere Angestellte der Flugbesatzung bringen sie von ihrem Platz in den Gang des Flugzeugs. Während sie herausgebracht wird, hustet sie mehrmals gegen andere Passagiere. Am Ende beschimpft sie das Personal.

EasyJet-Vorfall: Die Polizei wurde gerufen

Ein EasyJet-Sprecher bestätigte gegenüber der “BBC”, dass die Polizei am Sonntag nach einem Zwischenfall auf Flug EZY481 gerufen wurde, “weil ein Passagier an Bord störend ist und sich weigert, seine Gesichtsbedeckung zu tragen”.

“Gemäß den Richtlinien müssen derzeit alle Passagiere ihre eigene Gesichtsbedeckung für ihren Flug mitbringen, die beim Ein- und Aussteigen getragen werden muss, außer beim Essen oder Trinken”, fügte der Sprecher hinzu, die Verpflichtung gilt für den gesamten Flug. Darüber hinaus gibt es vor der Abreise klare Informationen und Ankündigungen, um sicherzustellen, dass alle die Maskenanforderungen erfüllen. “Wir werden kein störendes Verhalten gegenüber anderen Passagieren und Besatzungsmitgliedern tolerieren”, sagte EasyJet.

Maskenverweigerer erhalten Unterstützung in sozialen Netzwerken

Die Geschichte findet nicht nur im Internet Zustimmung. Zum Beispiel vertreten einige Twitter-Nutzer auch die Seite der Frau.

“Ich bin mit Ihrem Verhalten nicht einverstanden”, sagt ein Benutzer, aber die üblichen Papiermasken sind spätestens nach 20 Minuten “nutzlos”. Ein anderer geht weiter und bemerkt, dass es kein gutes Argument gibt, Masken im Flugzeug zu tragen. “Das Tragen einer Maske zeigt nur, dass Sie die Kontrolle haben”, schließt er seinen Tweet. Ein dritter Benutzer schreibt “Jemand mit Mut (…) hat es gut gemacht!”.

Andere unterstützen die Maßnahmen von EasyJet und wünschen sich noch strengere Konsequenzen für den Maskenverweigerer, beispielsweise ein allgemeines Flugverbot für andere EasyJet-Strecken.