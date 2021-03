Französische katholische Geistliche haben seit 1950 mindestens 10.000 Menschen misshandelt, sagen Ermittler

Die Unabhängige Kommission für sexuellen Missbrauch in der Kirche (CIASE) “schätzt, dass die Zahl der Opfer” mindestens zehntausend “erreichen könnte”, sagte sie in einer am Montag veröffentlichten Erklärung.

Die Kommission gab an, bisher 6.500 Zeugnisse erhalten zu haben, die mindestens 3.000 verschiedene Opfer betreffen.

Jean-Marc Sauvé, der Präsident der CIASE, erklärte, es sei derzeit nicht bekannt, wie viel Prozent aller Opfer vor der Kommission aussagten.

“Es ist durchaus möglich, dass die Opfer mindestens 10.000 erreichen. Die laufenden Arbeiten und insbesondere die Befragung der allgemeinen Bevölkerung werden es ermöglichen, die Anzahl anzugeben”, sagte er.