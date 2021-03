[Update: Pulled] iOS 14.5 Beta 3 ist jetzt für Entwickler mit Änderungen an der Musik-App und mehr verfügbar

Aktualisieren: Apple hat die dritte Entwickler-Beta von iOS 14.5 veröffentlicht. Es ist nicht mehr auf der Website des Entwicklers verfügbar.

OS 14.5 Beta 3 wird heute, zwei Wochen nach dem, für registrierte Entwickler eingeführt iOS 14.5 Beta 2 veröffentlicht. iOS 14.5 enthält eine Vielzahl neuer Funktionen, einschließlich der Möglichkeit, Ihr iPhone mithilfe der Apple Watch zu entsperren. Die heutige Veröffentlichung der dritten Beta bringt weitere Verbesserungen an neuen Funktionen und Änderungen.

iOS 14.5 Beta 3 ist derzeit über das Apple Developer Web Portal verfügbar. Es scheint noch nicht live bereitgestellt worden zu sein, weshalb Sie es möglicherweise nicht über die Einstellungen-App sehen.

iOS 14.5 Beta 3

iOS 14.5 Beta 3 wird Entwicklern voraussichtlich bald über ein Live-Update in der Einstellungen-App zur Verfügung stehen. Die heutige Versionsnummer des Updates lautet 18E5164h.

Neben iOS 14.5 Beta 3 hat Apple auch die dritte Entwickler-Beta von iPadOS 14.5 veröffentlicht. Es gibt noch keine Updates für Apple TV oder Apple Watch.

iOS 14.5 enthält eine Vielzahl neuer Änderungen und Funktionen, einschließlich der Möglichkeit, Ihr iPhone mit Ihrer Apple Watch zu entsperren Wir haben hier ausführlich darauf eingegangen. iOS 14.5 Beta 2 hat zusätzliche Änderungen vorgenommen, einschließlich einer Vielzahl neuer Funktionen in der Musik-App.

Die aktuelle Version von iOS 14.5 Beta 3 wird wahrscheinlich alle diese Funktionen weiter verbessern. Wir schließen aus, dass Apple das Hinzufügen neuer Funktionen zu iOS 14.5 verlangsamt und sich stattdessen auf die Verbesserung konzentriert. Das Update wird voraussichtlich im Frühjahr dieses Jahres veröffentlicht. neben App Tracking Transparency Datenschutzfunktionen.

Wenn Sie Änderungen in iOS 14.5 Beta 3 oder in den anderen neuen Beta-Versionen von Apple heute bemerken, teilen Sie uns dies in den Kommentaren unten oder am mit Twitter @ 9to5Mac. Seien Sie gespannt auf unsere umfassende Berichterstattung mit Neuerscheinungen hier bei 9to5Mac heute.

