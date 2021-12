Frankreich genehmigt umstrittenen Plan zur Renovierung der Kathedrale Notre-Dame | Intelligente Nachrichten

Die Nationale Kommission für Kulturerbe und Architektur Frankreichs hat am vergangenen Donnerstag einen Plan zur Renovierung des Inneren der historischen Kathedrale Notre-Dame genehmigt, berichtet die Frankreich Medienagentur (AFP).

Der von der Diözese Paris vorgelegte Vorschlag sieht die Modernisierung des Inneren der Kathedrale vor, die sich nach einem verheerenden Brand selbst wiederaufbaut einen großen Teil seines Daches zerstört im April 2019. Befürworter argumentieren, dass der genehmigte Plan Notre-Dame „noch schöner und einladender“ für die Millionen von Menschen machen wird, die die Stätte jedes Jahr besuchen, so eine Diözese Pressemitteilung. Kritiker bemängeln jedoch, dass die Sanierung den Ruf des historischen Gebäudes zu einem Themenpark schmälern wird.

„Die Kirche ist 2.000 Jahre alt, sie ist eine alte Dame“, sagt Didier Rykner, Redakteur des Kunstmagazins. Die Kunsttribüne, berichtet Constant Méheut für die New York Times. „Er hat eine Geschichte, die wir respektieren müssen, die die Leute heute nicht mit einem Federstrich löschen können.“

Zu den wichtigsten Änderungen gehören das Hinzufügen einer sanfteren Stimmungsbeleuchtung, die auf Kopfhöhe aufgehängt wird, und neue Lichtprojektionen, die laut der New York Times.

Besucher können die Kathedrale nun durch ihre großen Mitteltüren betreten und nicht wie zuvor beschrieben durch den Seiteneingang. Die Diözese plant auch, Altäre und andere Gegenstände neu anzuordnen, um Platz für die Menschen zu schaffen, um sich zu bewegen, so die Zeit.

Sprechen Zeit, Die Designer planen, eine Ansammlung von wenig genutzten Beichtstühlen aus dem 19. Jahrhundert nach unten zu verlegen, um Platz für Ausstellungen moderner und zeitgenössischer Kunst zu schaffen. (Keine Entscheidung bezüglich der Darsteller ist in Stein gemeißelt, aber die Namen der Straßenkünstler Ernest Pignon-Ernest, Maler Anselm Kiefer und Maler-Bildhauer Louise Bourgeois wurden laut AFP vom Kulturministerium ins Leben gerufen).

Die Kommission lehnte einige Details des Plans der Diözese ab, darunter einen Vorschlag, Statuen aus einigen Kapellen zu entfernen, so die Zeit. Experten baten auch, einen Prototyp der neu vorgeschlagenen Bänke in Betracht zu ziehen, die traditionelle Strohstühle ersetzen würden. Theoretisch könnten die Bänke so gestaltet werden, dass sie bei Nichtgebrauch in den Boden sinken, um mehr Platz für Touristen zu schaffen, berichtet AFP.

Dennoch hat der Plan konservative Zuschauer verärgert, die argumentieren, dass die Renovierungsarbeiten die kulturelle Integrität des historischen Gebäudes untergraben werden, wie Vincent Noce für die . berichtet Kunstzeitschrift. Mehr als 100 Wissenschaftler und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben in der konservativen französischen Zeitung einen offenen Brief gegen den Plan unterzeichnet Le figaro letzte Woche argumentiert, dass der Vorschlag „die Ausstattung und den liturgischen Raum“ der Kathedrale „vollständig verzerrt“. Im Gespräch mit einer britischen konservativen Zeitung, die Telegraph, beklagte Maurice Culot, Architekt mit Sitz in Paris, dass seine Renovierungsarbeiten das Innere der Kathedrale in ein „politisch korrektes Disneyland“ verwandeln würden.

Als im November erstmals die Nachricht von dem Vorschlag bekannt wurde, sagte Pater Gilles Drouin, der für die Innenrenovierung zuständige Priester, der AFP dass die vorgeschlagenen Renovierungen der Kirche nicht radikal waren.

„Der Dom war schon immer offen für Kunst von der Neuzeit bis zur Großen kreuzen des Bildhauers Marc Couturier von Kardinal Lustiger 1994 installiert “, sagt Drouin.

„Seit acht Jahrhunderten hat sich Notre Dame de Paris ständig weiterentwickelt“, fügt er hinzu und wendet sich an die Kunstzeitschrift Anfang dieses Monats. „Die Kirche beabsichtigt, die Tradition der Aufträge von lebenden Künstlern zu erneuern.

Die französischen Kulturbehörden arbeiten seit April 2019 unermüdlich an der Restaurierung der berühmten gotischen Kathedrale, als ein Feuer zwei Drittel ihres Daches zerstörte, ihre Turmspitze zerstörte und Teile des Inneren verwüstete. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, die Renovierungsarbeiten könnten bereits 2024 abgeschlossen sein, wenn Paris voraussichtlich Gastgeber der Olympischen Sommerspiele ist. Die meisten Experten gehen jedoch davon aus, dass der mühsame Restaurierungsprozess tatsächlich dauern wird näher mit 10, 20 oder sogar 40 Jahren.

In Bezug auf die Außenrenovierungen plant die französische Regierung, das Dach von Notre-Dame wieder aufzubauen.genau wie es war„vor dem Brand. Die Arbeiter haben bereits mit der mühsamen Suche nach historischen Eichen begonnen, mit denen sie das berühmte Dach aus dem 13. Jahrhundert nachbauen werden hölzernes Spalier und seine emblematische Turmspitze aus dem 19. Jahrhundert.