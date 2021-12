Der französische Skifahrer Noel eröffnet die Slalom-Saison mit einem souveränen Sieg

Der französische Skifahrer Clément Noël dominierte den Eröffnungsslalom der Weltcup-Saison am Sonntag mit seinem neunten Karrieresieg, während viele andere Favoriten vor dem Rennen ins Stocken geraten waren.

Noel forderte schwierige Streckenbedingungen auf der Face de Bellevarde in Val d’Isère in Frankreich heraus und fuhr in beiden Läufen die schnellste Zeit.

Filip Zubcic aus Kroatien wurde mit 1,85 Rückstand Dritter.

„Das ist der beste Start in die neue Saison“, sagte Noel.

„Beim ersten Rennen weiß niemand, ob wir schnell sind oder nicht, und die Wahrheit ist das Rennen. Heute weiß ich, dass ich schnell sein kann und habe so viel Vertrauen in die Zukunft“, sagte er.

Alex Vinatzer, der nach dem ersten Lauf nur 0,12 hinter Noel lag, wurde im zweiten Lauf disqualifiziert, nachdem der Italiener am Ende seines Laufs das Gleichgewicht verlor und auf der falschen Seite durch das letzte Tor gelaufen war.

Der amtierende Champion Alexis Pinturault, Doppelsieger der Veranstaltung, kam nach der ersten Runde heraus.

Der Franzose war am zweiten Kontrollpunkt seines ersten Laufs bereits eine Sekunde hinter Noels Zeit zurück und verlor auf einem kniffligen Abschnitt am unteren Ende der Strecke eine Verlängerung, um 2,90 hinter sich zu lassen.

Der beste Kanadier war Erik Read, der den 17. Platz belegte.

Auch Marco Schwarz, der im vergangenen Jahr den Saisontitel im Slalom gewonnen hatte, scheiterte am Einzug in die zweite Runde. Der Österreicher hatte nach wochenlangem Training mit einer Knöchelverletzung 2,53 Vorsprung.

Der österreichische Skifahrer Adrian Pertl, in der vergangenen Saison Silbermedaillengewinner bei den Slalom-Weltmeisterschaften, verpasste das Rennen einen Tag, nachdem sich der Österreicher bei einem Riesenslalom am rechten Knie verletzt hatte. Der Österreichische Skiverband teilte am Sonntag mit, dass Pertl wegen eines Kreuzbandrisses und eines beschädigten Meniskus operiert werden müsse.

An der Spitze der Gesamtwertung blieb Marco Odermatt, der am Samstag die GS gewann, aber nicht im Slalom antritt.