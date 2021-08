Foto zeigt beeindruckende Heizkacheln vor dem großen Test

Der nächste Test von Starship ist eingestellt, um die Hitze zu erhöhen.

Twitter-CEO Jack Dorsey am Montag ein Foto geteilt Weltraumrakete in Entwicklung. Dies ist vielleicht das ehrgeizigste laufende Projekt für SpaceX, da es plant, das Raumfahrzeug zum Senden der erster Mensch auf dem Mars und darüber hinaus. Dorseys Foto zeigt ein Prototypmodell vor dem Zeitplan erster Orbitalflug, ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des Projekts.

“Dankbar für [SpaceX CEO] Elon Musk und SpaceX“, Dorsey hat geschrieben mit dem Bild. Eine Antwort von Musk schlug vor, dass Dorsey und der Plattenproduzent Rick Rubin die Starbase-Einrichtungen des Unternehmens in Texas besichtigten.

Das Schiff, das 2017 erstmals als “BFR” vorgestellt wurde, soll die bestehende Crew und die Frachtstarts von SpaceX unterstützen und gleichzeitig ehrgeizigere Missionen ermöglichen. Die vollständig wiederverwendbare Rakete verwendet flüssigen Sauerstoff und Methan als Treibstoff. SpaceX zielt darauf ab, Menschen mit der Rakete zum Mars zu schicken, mit den Ressourcen des Planeten aufzutanken und nach Hause zurückzukehren oder sich in die Ferne zu wagen.

Ein noch in diesem Jahr erwarteter Orbitalflug ist der erste Schritt zu diesem Ziel. SpaceX will bis Mitte der 2020er Jahre die ersten Menschen zum Mars schicken, langfristiges Ziel ist es, bis 2050 eine autarke Stadt auf dem Planeten zu errichten.

Möchten Sie mehr über die Pläne von SpaceX für Starship erfahren? Abonnieren MUSK LIS + für exklusive Interviews und Analysen zu Raumfahrt, Elektroautos etc.

SpaceX Starship: Warum beheizte Kacheln so wichtig sind

Das Foto zeigt die beeindruckenden thermischen Kacheln der Rakete vor dem Start. Diese Heizkacheln sollen die Rakete beim Eintritt in die Atmosphäre schützen. Die Raumsonde wird mit einer Geschwindigkeit von etwa 16.777 Meilen pro Stunde in die Marsatmosphäre eintreten. Es wird mit Hilfe von a . verlangsamt Belly-Flop-Manöver, ähnlich einem Fallschirmspringer.

Jack Dorseys Raumschifffoto. Twitter / Jack Dorsey

Sie müssen hohen Temperaturen standhalten. Die Luft, die beim Wiedereintritt auf das Space Shuttle trifft erreicht ungefähr 3000 Grad Fahrenheit, als es gegen die Oberfläche komprimiert wurde. Perseverance, der neueste Marsrover der NASA, erreicht gleich heiße Temperaturen von etwa 2.400 Grad, als es im Februar in die Atmosphäre des Planeten eintrat.

Musk hat zuvor ein Bild des Schiffes mit seinem hoch gestapelten Hitzeschild über dem Super Heavy-Booster geteilt, der es in die Umlaufbahn bringen wird.

Das Raumschiff stapelte sich hoch über der Startrampe. Twitter

SpaceX entschied sich für Edelstahl für das Starship, um besser vor diesen hohen Temperaturen zu schützen. In einem Interview im Januar 2019 mit Beliebte Mechanik, erklärte Musk, dass Aluminium und Kohlefaser in einem stabilen Zustand bis zu etwa 300 Grad Fahrenheit arbeiten. Edelstahl hingegen kann bis zu 1600 Grad erreichen. Dies ist eine Verbesserung, aber es bedeutet, dass der Stahl Hilfe benötigt, um eine Landung zu unterstützen.

Diese schwarzen Sechsecke, erklärte Musk zuvor, sind an der Edelstahl außen mit Nägeln. Die Fliesen sind sechseckig, um sicherzustellen, dass es keine geraden Wege damit die heißen Gase beschleunigt werden.

Im März 2019, Musk ein Video geteilt sechseckige Fliesen, die thermischen Tests unterzogen wurden. Im Juli hat SpaceX hinzugefügt vier Raumschiff-Thermokacheln zu einer Dragon-Kapsel, die für den Transport von Waren zur Internationalen Raumstation für die NASA verwendet wurde.

SpaceX hat während der Raketenentwicklung mehrere Raumfahrzeugprototypen in Originalgröße fertiggestellt und den ersten im September 2019 vorgestellt. Aber mit dem geplanten Orbitalstart haben die Fans endlich gesehen, wie das Raumfahrzeug mit beheizten Kacheln aussehen wird.

Der erste Orbitalflug, gemäß FCC-Dokumenten, wird von Texas abheben. In 90 Minuten wird das Schiff in die Umlaufbahn fliegen und etwa 60 Meilen vor der Küste von Hawaii landen.

Es wird ein kleiner Schritt nach vorne sein, aber einer, der die Menschheit weiter als je zuvor schicken könnte.

ORBITALFLUG DES SPACEX-RAUMSCHIFFS: WIE SIND WIR GEWÜNSCHT?