‚For All Mankind‘-Star Edi Gathegi über Anleihen bei Apple, nicht bei SpaceX

Gegen Ende der dritten Staffel von „For All Mankind“ präsentiert Dev Ayesa, der stratosphärisch ehrgeizige CEO der Serie, seinen Mitarbeitern eine riskante Präsentation, ohne die möglichen Nachteile zu berücksichtigen – für sie. Sein Unternehmen Helios hat bereits erneuerbare Energien und die gewinnorientierte Raumfahrt revolutioniert. Jetzt möchte er, dass die Mitarbeiter Gehaltskürzungen vornehmen und Aktienoptionen aufgeben, um mit ihm in einen weiteren Abgrund zu springen.

„Wenn das Gespräch finanziell wird, ist es nur ein reiner blinder Fleck“ für Ayesa, sagte Edi Gathegi, der 43-jährige in Kenia geborene Schauspieler („Twilight“, „X-Men: First Class“, „The Blacklist“). wer spielt es. „Er ist so reich, dass er nicht dachte, dass es für jemanden, den er anruft, ein Problem sein würde.“

Hmm, ein dreister Tech-Visionär mit dem Kopf in den Himmel und einer Spur verärgerter Menschen um ihn herum auf der Erde: Klingt ziemlich … vertraut? Es sollte. Ayesa hat offensichtliche Parallelen zu unserem echten Elon Musk. Aber die Figur ist mehr als ein Elon-Pastiche, und es ist die beständige Fähigkeit der „Menschheit“, Menschen, Ereignisse und Technologie aus der realen Welt glaubhaft neu zu erfinden, die es der Apple TV+-Show ermöglicht hat, sich abzuheben Kessel-Spuren.

Die Serie beginnt damit, dass sie das Wettrennen ins All neu überdenkt – in Episode 1 schlagen die Sowjets Amerika bis zum Mond – und in Staffel 3 treffen Crews aus den Vereinigten Staaten, der UdSSR und Ayesas gewinnorientiertem Unternehmen Helios auf dem Mars ein. Während die Zuschauer die kürzlich abgeschlossene dritte Staffel nachholen, haben wir Gathegi nach den Technologieführern gefragt, die seine Darstellung beeinflusst haben, nach der alternativen Zukunftsvision der Serie und ob er jemals ein echter CEO werden möchte.