Bruno Fernandes Tor beschert Manchester United einen knappen Sieg über Southampton

Manchester United verzeichnete zwei Siege in Folge und beendete am Samstag dank eines Treffers von Bruno Fernandes in der zweiten Halbzeit die schlechte Auswärtsform mit einem 1: 0-Sieg in Southampton in der Premier League.

Der zweite Rebound-Sieg von United beendete eine Sieben-Spiele-Pechsträhne auf der Straße, die bis in die letzte Saison zurückreicht, und brachte sie nach vier Spielen vorläufig auf den sechsten Tabellenplatz.

Mit einer unveränderten Aufstellung nach dem 2:1-Sieg gegen Liverpool hätte United in der 19. Minute in Führung gehen müssen, scheiterte aber an Gavin Bazunu und Armel Bella-Kotchap, die Anthony Elanga und Christian Eriksen aus kurzer Distanz hielten.

Bella-Kotchap hätte Southampton fast die Führung gegeben, nachdem er eine Ecke von James Ward-Prowse niedergeschlagen hatte, um seinen Schuss nach einer halben Stunde über die Latte zu schießen.

Eriksen war mit seinem Durchdringen der Bälle eine lebendige Präsenz, aber United hatte Mühe, Southampton zu entsperren, der Bella-Kotchap für sein rechtzeitiges Eingreifen zu danken hatte, als Elanga nach dem Anschluss an den dänischen Spielmacher im Tor war.

United startete stark nach der Pause und zeigte seinen Druck in der 55. Minute, als Fernandes, der in Abwesenheit von Harry Maguire die Mannschaft anführte, mit einem niedrigen Volleyschuss von der Strafraumgrenze traf, nachdem er geschickt von Diogo Dalot angetrieben worden war.

„Es war ein großartiger Ball (für das Tor), sogar ein großartiges Spiel von hinten. Alles war perfekt. Jemand rennt, jemand nimmt Platz hinter sich“, sagte Fernandes gegenüber BT Sport.

„Vor zwei oder drei Spielzeiten haben wir zu Hause nicht verloren, aber wir wollen jedes Spiel gewinnen. Das ist es, was er für Manchester United spielen wird.“

Southampton wurde Minuten später ein Strafstoß verweigert, als ein hoher Ball Scott McTominay am Arm zu treffen schien, bevor David de Gea einen hervorragenden Reflex rettete, um einen Kopfball von Joe Aribo zu vereiteln.

United-Trainer Erik ten Hag wandte sich an Cristiano Ronaldo und Casemiro, die Anfang der Woche von Real Madrid angereist waren, um sich das Spiel anzusehen, aber die Gastgeber gingen nicht kampflos unter.

Sie dominierten den Ball in der Schlussphase und der eingewechselte Sekou Mara hätte in der Nachspielzeit beinahe den Ausgleich erzielt, aber sein Luftangriff wurde von der Linie geklärt, als United den Sieg festhielt.

Southampton-Trainer Ralph Hasenhuettl war trotz der knappen Niederlage stolz auf seine Spieler und fügte hinzu, dass seine Mannschaft mehr aus dem Spiel verdient hätte.

„Wir hatten einige richtig gute Momente und viele gute Chancen im Strafraum. In der zweiten Halbzeit hatten sie zwei Torschüsse“, sagte der Österreicher.

„Ich hatte das Gefühl, dass wir immer gefährlich waren. Jeder Freistoß war gefährlich und wir haben sie wirklich gedehnt, aber der Ball ging nicht rein. Ich habe keine Angst vor dieser Mannschaft, weil sie wirklich für unsere Tore kämpfen, und das ist gut so.“