Flughafen München: Wunsch, trotz Korona-Frustration zu reisen – viele fliegen einfach vom Virus weg

Trotz Corona fühlen sich viele Menschen von der Ferne angezogen, weil sie der alltäglichen Pandemie entkommen wollen. Wohin flieht sie? Wir haben am Münchner Flughafen nachgefragt.

Das Corona-Pandemie hat unseren Alltag fest im Griff. Reisen? Gibt es im Moment nicht oder?

hat unseren Alltag fest im Griff. Reisen? Gibt es im Moment nicht oder? Wir haben uns am getroffen Flughafen München fragte um Leute, die in ein Flugzeug steigen.

fragte um Leute, die in ein Flugzeug steigen. Was treibt sie zur Flucht? Und wohin gehen sie überhaupt? Die Reise ist auch mit Nöte in Verbindung gebracht.

Flughafen München – Packen Sie Ihren Koffer und entkommen Sie einfach der Sperrung und dem Winterwetter: Ja, trotzdem (oder deswegen) Corona-Krise Viele Menschen in München sind derzeit in die Ferne gezogen. Für die Ferienzeit wurden am Flughafen mehr als 4000 Flüge registriert. Das heißt: Gut 200.000 Passagiere starten …

Im Vergleich zum Vorjahr ist dies natürlich deutlich weniger: Allein an einem Tag sind rund 120.000 Reisende gestartet. Diese Weihnachtsferien könnten etwas kürzer sein, denn ab Sonntag gelten die Kanarischen Inseln wieder als Risikogebiet! Wenn Sie jetzt in das Flugzeug steigen, müssen Sie sich im Allgemeinen viel gefallen lassen: Viele Reisende müssen nicht nur bei ihrer Rückkehr unter Quarantäne gestellt werden, sondern bereits an ihrem Urlaubsziel! Das summiert sich schnell zu fast zwei Wochen Isolation. Aber für einige Urlauber lohnt es sich. Wir haben am Flughafen nachgefragt. A. Schmidt

Urlaub trotz Corona: in Dubai planschen, Familie in Neapel besuchen

Plantschen in Dubai: Ich wollte definitiv gehen. Das mache ich jeden Winter. In diesem Jahr war natürlich viel anders. Eigentlich wollte ich nach Thailand. Das war aber nicht möglich. Stattdessen können Sie zwischen Mexiko, der Dominikanischen Republik, Namibia, den Malediven und Dubai wählen. Ich entschied mich für Dubai, um ein paar Tage Strandurlaub zu machen und der Kälte zu entkommen. Bei der Einreise benötigen Sie einen Koronatest, der nicht älter als 36 Stunden ist. Wenn ich zurückkomme, muss ich unter Quarantäne gestellt werden und einen weiteren Test durchführen. Aber das ist es wert. Christina M. (36)

Kurztrip nach Neapel: Wir fliegen nach Neapel. Da kommt meine Familie her. Wir wollen Weihnachten in einer kleinen Gruppe feiern: meiner Freundin, meinen Eltern und mir. Am Heiligabend gibt es Spaghetti Vongole, einen Weihnachtsbaum und uns. Das wird schön. Wir haben gerade einen kurzen Test gemacht, jetzt warten wir auf das Ergebnis. Wenn es negativ ist, lass uns gehen. Auf dem Rückweg habe ich mich hier am Flughafen testen lassen. Bis zum Ergebnis werde ich in die Quarantäne gehen und von zu Hause aus arbeiten. Meine Firma bleibt in Italien und beginnt in Florenz zu studieren. Aber jetzt freuen wir uns sehr auf Neapel und die Familie. Daniele Sirigatti (31), Ingenieur aus Ingolstadt, mit Kanako Yoza (28), Student aus Florenz

Reisen in Corona-Zeiten: Entfliehen Sie der alltäglichen Pandemie in Südbrasilien

Badespaß im heißen Brasilien: Wir fliegen zuerst nach São Paulo, von dort weiter nach Santa Catarina im Süden Brasiliens. Vanessas Familie lebt dort. Nach den Informationen, die wir bisher erhalten haben, brauchen wir keinen Test, um nach Brasilien einzureisen. Wir werden es nur brauchen, wenn wir nach Deutschland zurückkehren. Wir wohnen dort direkt am Strand. Das heißt, wenn wir morgen ankommen, müssen wir zuerst unsere Badehose auspacken und los ins Meer. Wir freuen uns, zwei Wochen der Kälte entkommen zu können. Viktor Lygus (32), Bauunternehmer, und Vanessa Kath (28), Bauingenieurin aus Deggendorf

Mit Test nach Bulgarien: Ich gehe nach Bugaria, der Heimat meiner Familie. Ich möchte Weihnachten mit meiner Familie feiern, ich freue mich auf sie. Insgesamt bleibe ich ungefähr drei Wochen. Reisen ist eigentlich ziemlich einfach. Ich brauche einen Koronatest sowohl in Bulgarien als auch hier in Deutschland. Wenn das negativ ist, gibt es keine weiteren Einschränkungen. Stefan Popov (20), Student aus Regensburg

Reisen in der Pandemie: Familienbesuch im Zusammenhang mit Quarantäne

Zu Mama in Antalya: Ich fliege direkt nach Antalya und bleibe drei Wochen. Ich besuche meine Mutter, die dort lebt. Ich brauche keinen Test, um in die Türkei einzureisen, aber ich mache es mit ziemlicher Sicherheit, wenn ich zurückkomme. Bis ich das Ergebnis habe, muss ich in Quarantäne sein. Das wird ungefähr fünf Tage dauern. Aber das spielt keine Rolle, die Vorfreude auf meine Mutter ist groß.

Oliver Atalay (27), Hotelspezialist aus München

Ein Besuch in England ist für mich die Quarantäne wert: Ich fliege nach England und möchte meine Familie über die Feiertage besuchen. Bei meiner Ankunft muss ich zuerst ein spezielles Formular ausfüllen und dann fünf Tage lang isoliert. Aber das kann ich im Haus meiner Eltern machen. Ich bin pünktlich zu den Ferien abgereist, damit ich Weihnachten wirklich mit meiner Familie verbringen kann. Wenn Sie zurückkommen, werden weitere zehn Tage Quarantäne angekündigt. Und trotzdem lohnt es sich, Zeit mit der Familie zu verbringen. Und ich werde die Zeit aufteilen, damit ich für mein Quarantänestudium arbeiten kann.

Heike J., Studentin aus München

Jahrzehntelang lief es gut, jetzt leidet der Münchner Flughafen unter Corona: Wie er nach der Pandemie wieder auf die Beine kommen will, ist unklar – aber 1.500 Mitarbeiter sollten gehen.