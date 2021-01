Fidschi wird die Rechteorganisation der Vereinten Nationen leiten und sieht sich der russischen und chinesischen Opposition gegenüber

“Fidschis Sieg ist ein Sieg für diejenigen, die glauben, dass der Menschenrechtsrat zur Verteidigung der Menschenrechte eingesetzt werden sollte”, sagte Kenneth Roth, Executive Director von Human Rights Watch. „Die Tatsache, dass Fidschis Kandidatur auf Widerstand von China, Russland und Saudi-Arabien stieß, spiegelt die Entschlossenheit dieser und anderer autokratischer Regierungen wider, die Arbeit des Menschenrechtsrates zu vereiteln. ‘Mann.”

Der Vorstandsvorsitzende hat erheblichen Einfluss auf seine Prioritäten und auf die Auswahl unabhängiger Experten, die über Menschenrechtsverletzungen und deren Missetaten berichten. Der Präsident hat auch die Aufgabe, Staaten abzuwehren, die versuchen, die Arbeit des Rates zu vereiteln, indem sie gegen Menschen vorgehen, die bei seinen Ermittlungen kooperieren.

Fidschi kündigte seine Kandidatur im Juli 2020 an und schien zunächst ohne Gegenkandidaten ein Kandidat für die Stelle zu sein. Sein Botschafter, Nazhat Shameem Khan, ein in Cambridge ausgebildeter Anwalt, der Fidschis erste Richterin am High Court wurde, ist in der Genfer diplomatischen Gemeinschaft hoch angesehen und fungierte als stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Im Rat unterstützte Fidschi Untersuchungen zu Missbrauch in Venezuela, die Philippinen, Weißrussland, Syrien und Jemen.

Diese Positionen, die von China, Russland und Saudi-Arabien heftig abgelehnt wurden, scheinen Bahrain dazu veranlasst zu haben, ein spätes Angebot für den Posten abzugeben, was wochenlange Manöver innerhalb der asiatisch-pazifischen Ländergruppe auslöste, um Druck auszuüben Fidschi zurückziehen.

Menschenrechtsaktivisten haben Bahrain angegriffen, weil sie Kritik in seinem Land unterdrückt und sich geweigert haben, mit Menschenrechtsorganisationen der Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten. Kritiker sagen, dies habe seine Kandidatur disqualifiziert.