Das Erdbeben der Stärke 4 erschüttert die österreichische Region Tirol / Vulkan

User Experience Reports und Epizentrum (roter Kreis) des Erdbebens der letzten Nacht in Österreich

Ein leichtes Beben der Stärke 4,0 in einer Tiefe von 7,9 km ereignete sich letzte Nacht um 21.44 Uhr Ortszeit im Tiroler Raum der österreichischen Alpen. Das Epizentrum befand sich zwischen den Städten Landeck und Imst, 56 km westlich der Landeshauptstadt Innsbruck (113.000 Einwohner).



Erdbeben der Stärke 3 sind in Österreich nicht sehr häufig. Hunderte von Menschen in der Nähe des Epizentrums empfanden das Beben als leicht bis mittelschwer. Ein Benutzer meldete “ca. 3-4 Sekunden lautes Klicken und Geräusch wie schwerer Güterzug“.



Nach dem Erdbeben wurden keine Schäden gemeldet.

Seismische Daten:



Größe: 4,0

Tiefe: 7,9 km

Breiten- / Längengrad des Epizentrums: 47,19 ° N / 10,65 ° O.

Datum und Uhrzeit: Sa, 8. August 19:44 UTC
Hauptdatenquelle: ABER

