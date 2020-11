FC Bayern: Trainer Flick wird ernst und wendet sich emotional an Bundeskanzlerin Merkel

Vor dem Bundesliga-Wochenende sendet Bayern-Trainer Hansi Flick einen Corona-Appell an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Bundesregierung. Und nicht nur das.

München – In WhatsApp-Gruppen unter Freunden, bei weitem bei der Arbeit, im Breitensport – gibt es viel Aktivität in der zweite Koronawelle* in Deutschland darüber diskutiert.

Ist es gerechtfertigt, dabei zu sein? FC Bayern München und Borussia Dortmund in dem Bundesliga Fußball wird gespielt, während Hörsäle an deutschen Universitäten geschlossen bleiben und Schulen ganze Klassen in Quarantäne schicken müssen?

Corona in Deutschland: Emotionaler Reiz von FC Bayern-Trainer Hansi Flick

Hansi Flick, Trainer von Deutsche Rekordmeister, hat sich nun in einem emotionalen Appell zum Thema geäußert und eine klare Forderung gestellt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und das Bundesregierung gerichtet: Bietet finanzielle Unterstützung für die besonders betroffenen Berufe.

Bundeskanzlerin: Angela Merkel von der CDU. © Kay Nietfeld / dpa

„Wir müssen sehen, wie es sich in den nächsten vier Wochen entwickelt. Wir müssen auch seitens der Regierung Solidarität zeigen, dass wir diese Berufsgruppen unterstützen, die derzeit nicht arbeiten können. Wir sind durch Rücksichtslosigkeit in diese Situation geraten und müssen jetzt den Weg weisen “, sagte der 55-Jährige aus Baden auf der Pressekonferenz am Bundesligaspiel der Bayern beim 1. FC Köln.

Der Münchner Trainer lobte sofort die Politiker, die geeignete Maßnahmen für die betroffenen Berufsgruppen eingeleitet hatten. Insbesondere Bund und Länder haben kürzlich direkte Wirtschaftshilfe in Höhe von bis zu zehn Milliarden Euro zugesagt.

Hansi Flick vom FC Bayern: Bundesligatrainer kritisiert Corona-Bilder aus anderen Stadien

Flick dennoch anderswo Kritik geübt, weil in anderen Ländern in der Champions League Tausende Fans dürfen in Stadien kommen – und anscheinend kaum oder gar nicht die geltenden AHA-Regeln einhalten.

Zum Beispiel zeigen Fernsehbilder der Premier League-Spiele zwischen Stade Rennes und Krasnodar (1: 1) und jetzt auch des Champions League-Spiels zwischen Ferencvaros Budapest und Dynamo Kiev (2: 2), dass die Fans in typischen Fanformblöcken sind – ohne Lücken und manchmal sogar ohne Gesichtsmasken.

Hansi Flick vom FC Bayern unterstützt Gastronomen und andere Berufe in der Corona-Krise

“Wir können spielen. Ich versuche immer die Maske zu tragen, wenn es nötig ist. Wenn ich Szenen aus Stadien im Ausland sehe, ohne Masken, ohne Distanz, kann ich das nicht verstehen “, sagte er Flick auf der PK bei der Säbener Straße in München. Fakt ist: Die Gastronomie in Deutschland muss zwischen dem 2. und wahrscheinlich dem 30. November wieder schließen, weil die Corona-Infektionszahlen schießen hoch.

Und in vielen Pubs, Gasthöfen, Pubs, Boazns und Sportbars in ganz Deutschland werden die Spiele der Bundesliga und des FC Bayern gezeigt. Mit entsprechenden Verkäufen für die Gastronomen. Dies wird im November nicht mehr der Fall sein.