„Besorgniserregende Entwicklung“: Immer mehr Patienten mit Beatmungsgeräten Regional

München – Die Zahl der Covid-Patienten, die auf bayerischen Intensivstationen beatmet werden, hat sich nach Angaben der Bayerischen Krankenhausgesellschaft innerhalb eines Monats mehr als vervierfacht.

“Derzeit werden 224 Covid-Patienten auf einer Intensivstation beatmet”, sagte Geschäftsführer Siegfried Hasenbein am Sonntag der deutschen Presseagentur in München. “Es war 51 am 1. Oktober.”

Die bayerischen Krankenhäuser sind “noch weit von Überlastung entfernt”. “Aber das ist natürlich eine besorgniserregende Entwicklung.” Insgesamt 1300 Patienten, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, befinden sich derzeit in einem bayerischen Krankenhaus, 245 davon auf der Intensivstation.

“Sie müssen mit aller Kraft versuchen, diese zunehmende Anzahl von Infektionen zu glätten und zu verlangsamen”, warnte Hasenbein. Die Krankenhäuser gehen davon aus, dass die Zahl der schwerkranken Covid-Patienten in den nächsten zwei Wochen weiter steigen wird. “Aus Sicht des Krankenhauses kann ich nur sagen: Die Maßnahmen der Bundesregierung waren korrekt”, sagte er. “Es war unerlässlich zu reagieren.”

Die bayerischen Kliniken sind „so weit wie möglich“ gut ausgestattet, sagte Hasenbein – „was natürlich nicht bedeutet, dass Sie Entwarnung geben können. Die Anstiege der letzten zwei oder drei Wochen dürfen auf keinen Fall so weitergehen. “”