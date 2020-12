Huawei fliegt Gesichtserkennungsskandal um die Ohren

von Malte Mansholt



Mit einer speziellen Software wollte Huawei Personen einer bestimmten Herkunft automatisch erkennen können – im Auftrag der chinesischen Regierung. Aber der Skandal um den sogenannten “Uigurischen Alarm” zieht immer größere Kreise. Und kostet das Unternehmen jetzt prominente Unterstützung.

Seit Jahren werfen Kritiker Huawei vor, dem chinesischen Staat zu nahe zu sein. Jetzt bekommen sie neues Essen. Der Handy-Riese sieht sich eklatanten Vorwürfen gegenüber: Mit Gesichtserkennungssoftware soll es möglich gewesen sein, automatisch Angehörige der verfolgten uigurischen Minderheit zu melden. Nachdem Fußballstar Antoine Griezmann die Zusammenarbeit mit der Gruppe beendet hat, wird die Beweislast immer bedrückender. Und: Anscheinend ging es nicht nur um ein Programm.

Dies wird durch Marketingmaterialien angezeigt, die auf einem Huawei-Server offen sichtbar waren. Die Washington Post berichtet. Demnach war das System, auch als “uigurischer Alarm” bekannt, das Angehörige der türkischen Minderheit automatisch der chinesischen Polizei melden sollte, nur eines von mehreren Programmen. Mindestens vier weitere von Huawei zusammen mit anderen Partnern entwickelte Programme wurden in dem Material angepriesen, um die ethnische Herkunft von Menschen automatisch erkennen zu können.

Nachdem Huawei damit konfrontiert wurde, verschwand die entsprechende Seite aus dem Netzwerk, schreibt die Zeitung. Danach wurden anstelle von über 2000 Entwicklungspartnern nur noch 38 aufgeführt.

Huawei weist Vorwürfe zurück



Nehmen Sie die Vorwürfe sehr ernst, sagte das Unternehmen der Washington Post. Darüber hinaus möchte die Gruppe eine Untersuchung eingeleitet haben. Die Gruppe bestreitet die Vorwürfe selbst. “Wir entwickeln oder verkaufen keine Systeme, die Menschen anhand ihrer menschlichen Herkunft identifizieren, und wir tolerieren nicht den Einsatz unserer Technologie zur Diskriminierung oder Unterdrückung von Minderheiten.” Im Vergleich zur “BBC” hatte die Gruppe letzte Woche eine ähnliche Erklärung abgegeben. Die Sprache in den Dokumenten sei “nicht akzeptabel”, sagte ein Sprecher. “Die Nichtdiskriminierung ist tief in den Werten unseres Unternehmens verwurzelt.”

Es ist im Grunde kein Geheimnis, dass Huawei Überwachungssoftware entwickelt. Am Hauptsitz des Unternehmens in Shenzhen wird beispielsweise neben zahlreichen anderen Unternehmensentwicklungen stolz ein Stadtüberwachungsprogramm vorgestellt. Eine intelligente Straßenlaterne der in Shenzhen verwendeten Gruppe verfügt natürlich über eine Überwachungskamera. Einige von Huawei zusammen mit anderen Unternehmen entwickelte Überwachungsprodukte sollen an Sicherheitskräfte in der Provinz Xinjang geliefert worden sein. Die Polizei in der Provinz sollte damit die Hauptstadt Urumqi und die Schnellstraßen in der Region überwachen, heißt es in den Dokumenten auf den Servern von Huawei.

Das würde mit den Vorwürfen zusammenpassen: In der westlichen Provinz hat die chinesische Regierung lange versucht, die dort lebenden Uiguren mit Hilfe von “Umerziehungslagern” zu assimilieren. Der Grund: Die Minderheit gehört dem islamischen Glauben an, der als unvereinbar mit der kommunistischen Staatslehre angesehen wird. Die Menschenrechtsaktivisten werfen dem Staat nicht nur vor, er habe versucht, die Uiguren kulturell auszulöschen. Zwangsarbeit und Zwangssterilisation sind ebenfalls schwerwiegende Vorwürfe.

Für Antoine Griezmann reicht die Möglichkeit, dass Huawei diese Richtlinie unterstützen könnte, aus, um zu verhindern, dass sie als Markenbotschafter fungiert. In einer Erklärung auf Instagram letzte Woche beendete er den seit 2017 bestehenden Markenvertrag. “Angesichts des starken Verdachts, dass Huawei über Gesichtserkennungssoftware an der Entwicklung eines ‘Uigurischen Alarms’ beteiligt war, kündige ich sofort meine Partnerschaft mit dem Unternehmen “, sagte die Post. Die zusätzlichen Vorwürfe, die jetzt aufgetaucht sind, sollten seinen Schritt bestätigen.

