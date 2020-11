FC Bayern gegen BVB – hier sehen Sie das Bundesligaspiel

Der deutsche Classico findet am Samstag statt. Bayern und Dortmund sind in der Liga unentschieden und beide Teams haben kürzlich mit starken Leistungen beeindruckt. Fans sollten auf ein packendes Duell vorbereitet sein.

Borussia Dortmund fühlte sich vor dem Ligagipfel gegen die FC Bayern viel Aufwind. Auch wenn alle Beteiligten nach dem 3: 0-Sieg bei Club Brügge dreiste Kriegsankündigungen, der Mut setzte sich durch. “Das wird uns in Bezug auf den Samstag helfen und uns viel Stabilität geben. Wir sind auch gut gelaunt”, kommentierte der Vorstandsvorsitzende Sebastian Kehl das souveräne Auftreten in Belgien. Nach vier Siegen in Folge scheint der BVB für das Duell zwischen den Branchenriesen besser gerüstet zu sein als seit langem: “Wir wissen, dass wir auch gegen die Bayern gewinnen können”, sagte der Verteidiger Manuel Akanji.

Aber auch München ist gerade gut gelaunt. In dem Champions League Sie haben alle drei Spiele gewonnen. Es gab ein Torffest gegen Salzburg und Atletico. Und auch das erste Treffen mit dem BVB in Supercup könnte das München selbst entscheiden.

Fans können am Wochenende ein spannendes Topspiel zwischen den ständigen Rivalen erwarten. t-online sagt dir, wo du das Spiel sehen kannst.

Wer überträgt das Spiel zwischen Dortmund und Bayern live im Fernsehen?

Das Spiel ist vollständig auf dem Pay-TV-Kanal Sky zu sehen. Der Startschuss für German Classicos am Samstag um 18.30 Uhr. Sky beginnt eine Stunde im Voraus mit der vorläufigen Berichterstattung. Lothar Matthäus ist als Experte da, Sebastian Hellmann moderiert die Sendung und Wolff-Christoph Fuss wird der Kommentator für das Spiel sein. Um das Spiel zu sehen, benötigen Benutzer den FußballBundesliga-Paket oder ein Sky Ticket.

Kann ich das Duell zwischen BVB und Bayern im Live-Ticker verfolgen?

t-online bietet einen kostenlosen Live-Ticker für alle Bundesliga-Spiele. Sie finden eine Übersicht aller Ticker Hier. Hier finden Sie den Live-Ticker für das Spitzenspiel Dortmund-Bayern Hier.

Kann Dortmund gegen Bayern auch im Free-TV gesehen werden?

Das Spiel wird im Free-TV nicht vollständig gezeigt. Das ZDF zeigt eine Zusammenfassung des Spiels im aktuellen Sportstudio ab 23:30 Uhr